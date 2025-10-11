باريس.. تظاهرة تطالب باستقالة ماكرون وخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نجوم العلوم - الموسم 17
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رفع الاعلام الفلسطينية خلال مباراة النرويج و"اسرائيل"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543541-638957998572316874.jpg
باريس.. تظاهرة تطالب باستقالة ماكرون وخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي
دوليات
2025-10-11 | 13:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
113 شوهد
شهدت العاصمة الفرنسية
باريس
اليوم الجمعة مظاهرة حاشدة طالبت باستقالة الرئيس
إيمانويل ماكرون
وخروج
فرنسا
من
الاتحاد الأوروبي
وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
ويأتي ذلك في ظل الأزمة السياسية المتفاقمة التي تعصف بالحكومة الفرنسية.
وانطلقت التظاهرة من جادة مونبارناس في
الدائرة السادسة
من العاصمة، وتوجهت نحو متحف اللوفر، حيث ردد المشاركون هتافات من بينها: "
ماكرون
، ارحل!"،"تصويت ضد لوكورنو!"، "نعم للخروج من الاتحاد الأوروبي!"
وجاءت الدعوة إلى هذه التظاهرة من قبل فليبيو فلوريان زعيم حزب "الوطنيون"، الذي أكد في تصريحات صحفية أن ما تشهده البلاد "خارج عن إطار الديمقراطية".
وقال فلوريان في تصريح صحفي: "يتم تعيين الحكومات لفترات قصيرة فقط لتمرير الميزانيات عبر
مجلس الوزراء
، ولا شيء أكثر. ما يحدث لا علاقة له بالديمقراطية. البلد يعيش في حالة من
الفوضى
، ورؤساء الوزراء يتغيرون واحدا تلو الآخر. حان وقت استقالة الرئيس."
وأضاف فلوريان أن
فرنسا
فقدت سيادتها لصالح مؤسسات خارجية، محذرا من أن استمرار الانتماء للاتحاد الأوروبي سيقود البلاد إلى "المزيد من الرقابة والتحكم والحروب والفقر"، على حد تعبيره.
وقال: "فرنسا اليوم عاجزة عن اتخاذ قراراتها في مواجهة الأزمات المتلاحقة، لأن سيادتنا باتت في أيدي الآخرين. نطالب بالخروج من
الناتو
والاتحاد الأوروبي فورا".
وتأتي هذه المظاهرات في أعقاب استقالة
رئيس الوزراء
الفرنسي
سيباستيان لوكورنو
في 6 أكتوبر، بعد 27 يوما فقط من توليه المنصب، ورغم إعلان انتهاء "مهمته"، عاد الرئيس ماكرون يوم 10 أكتوبر ليعيد تكليفه برئاسة الحكومة من جديد، ما أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والشعبية، واعتبر دليلا على عمق الأزمة السياسية التي تمر بها فرنسا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يقدم استقالته وماكرون يقبلها
03:57 | 2025-10-06
الاتحاد الأوروبي بشأن غزة: لا حل عسكريا للصراع
14:31 | 2025-10-02
الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي الجديد في العراق
06:55 | 2025-09-18
السوداني يؤكد حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
04:08 | 2025-08-18
باريس
فرنسا
سيباستيان لوكورنو
الاتحاد الأوروبي
حلف شمال الأطلسي
إيمانويل ماكرون
الدائرة السادسة
إيمانويل ماكر
مانويل ماكرون
مجلس الوزراء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
محليات
36.18%
06:18 | 2025-10-11
عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
06:18 | 2025-10-11
المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق
رياضة
28.67%
04:40 | 2025-10-11
المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق
04:40 | 2025-10-11
ماذا يقصد النائب الأمريكي جو ويلسون بتدوينته عن مصرف الرافدين ومنظمة بدر؟
دوليات
20.54%
01:35 | 2025-10-10
ماذا يقصد النائب الأمريكي جو ويلسون بتدوينته عن مصرف الرافدين ومنظمة بدر؟
01:35 | 2025-10-10
دراسة تقدم نتائج سعيدة لمدمني الشاي
منوعات
14.6%
08:57 | 2025-10-11
دراسة تقدم نتائج سعيدة لمدمني الشاي
08:57 | 2025-10-11
المزيد
أحدث الحلقات
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-11
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
الأكثر مشاهدة
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-11
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
اخترنا لك
وزير الإسكان الفلسطيني يحدد تكلفة إعمار غزة
13:08 | 2025-10-11
جريمة هزت الرأي العام.. إحالة أوراق المتهمة بقتل عائلتها إلى "مفتي" لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها
13:03 | 2025-10-11
القضاء الفرنسي يمنع إغلاق مسجد بدعوى معاداة إسرائيل
12:48 | 2025-10-11
حماس: نزع سلاحنا خارج النقاش وغير وارد
11:23 | 2025-10-11
منذ وقف الحرب.. عودة أكثر من نصف مليون فلسطيني إلى غزة
11:20 | 2025-10-11
ماكرون يتوجه إلى مصر الإثنين لبحث تنفيذ اتفاق ترامب بشأن غزة
11:15 | 2025-10-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.