ويأتي ذلك في ظل الأزمة السياسية المتفاقمة التي تعصف بالحكومة الفرنسية.

وانطلقت التظاهرة من جادة مونبارناس في من العاصمة، وتوجهت نحو متحف اللوفر، حيث ردد المشاركون هتافات من بينها: " ، ارحل!"،"تصويت ضد لوكورنو!"، "نعم للخروج من الاتحاد الأوروبي!"وجاءت الدعوة إلى هذه التظاهرة من قبل فليبيو فلوريان زعيم حزب "الوطنيون"، الذي أكد في تصريحات صحفية أن ما تشهده البلاد "خارج عن إطار الديمقراطية".وقال فلوريان في تصريح صحفي: "يتم تعيين الحكومات لفترات قصيرة فقط لتمرير الميزانيات عبر ، ولا شيء أكثر. ما يحدث لا علاقة له بالديمقراطية. البلد يعيش في حالة من ، ورؤساء الوزراء يتغيرون واحدا تلو الآخر. حان وقت استقالة الرئيس."وأضاف فلوريان أن فقدت سيادتها لصالح مؤسسات خارجية، محذرا من أن استمرار الانتماء للاتحاد الأوروبي سيقود البلاد إلى "المزيد من الرقابة والتحكم والحروب والفقر"، على حد تعبيره.وقال: "فرنسا اليوم عاجزة عن اتخاذ قراراتها في مواجهة الأزمات المتلاحقة، لأن سيادتنا باتت في أيدي الآخرين. نطالب بالخروج من والاتحاد الأوروبي فورا".وتأتي هذه المظاهرات في أعقاب استقالة الفرنسي في 6 أكتوبر، بعد 27 يوما فقط من توليه المنصب، ورغم إعلان انتهاء "مهمته"، عاد الرئيس ماكرون يوم 10 أكتوبر ليعيد تكليفه برئاسة الحكومة من جديد، ما أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والشعبية، واعتبر دليلا على عمق الأزمة السياسية التي تمر بها فرنسا.