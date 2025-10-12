الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543557-638958458186082543.jpg
طالبان تعلن انهاء العملية العسكرية في باكستان.. هل يلتزم الطرفان؟
دوليات
2025-10-12 | 02:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
739 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
أعلنت
وزارة الدفاع الأفغانية
، اليوم الاحد، انتهاء العمليات العسكرية على الحدود المشتركة مع باكستان، في الوقت الذي تترقب دول العالم بقلق إمكانية تصاعد وعودة المواجهات.
وقال الناطق باسم
وزارة الدفاع
عناية الله خوارزمي في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: " (مساء السبت) نفذت القوات المسلحة في الإمارة الإسلامية بنجاح عمليات ضد قوات الأمن
الباكستانية
على طول خط ديورند، ردا على الانتهاكات المتكررة والضربات الجوية التي استهدفت الأراضي الأفغانية بمبادرة من الجيش الباكستاني".
وأكد أن "هذه العملية انتهت عند منتصف الليل"، محذرا من أن "قواته المسلحة مستعدة للتفاعل والتحرك بحزم إذا ما انتهكت من جديد الأراضي الأفغانية".
وبدأ التصعيد الخميس إثر سماع دوي انفجارين في العاصمة الأفغانية
كابل
وانفجار ثالث في جنوب شرقي البلد، حيث تبين ان الطائرات الباكستانية اغتالت عدة اشخاص تقول انهم من "
طالبان
باكستان" وانهم ينفذون هجمات ضد امن باكستان انطلاقا من الأراضي الأفغانية وبدعم من الهند، لكن
أفغانستان
والهند تنفيان هذه الاتهامات.
وحمّلت
وزارة الدفاع الأفغانية
مسؤولية هذه الهجمات باكستان، متهمة إياها بـ"انتهاك سيادتها"، فيما ردت قوات طالبان استخدام أسلحة خفيفة ثم المدفعية الثقيلة في 4 مواقع على الحدود، كما ردت القوات الباكستانية بإطلاق كثيف للنار وأسقطت 3 مسيرات أفغانية يشتبه بأنها كانت تنقل متفجرات.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
"الآن تفتح بوابات الجحيم": إسرائيل تعلن تصعيد العملية العسكرية في غزة
06:36 | 2025-09-05
طالبان الأفغانية تعلن قتل واصابة 88 جنديا باكستانيا في "عملياتها الانتقامية"
05:36 | 2025-10-12
مفاوضات أمريكية مع طالبان حول قاعدة عسكرية قريبة من الصين
16:31 | 2025-09-19
الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل بـ8 مسيرات
13:14 | 2025-09-07
باكستان
افغانستان
وزارة الدفاع الأفغانية
السومرية نيوز
وزارة الدفاع
سومرية نيوز
الباكستانية
أفغانستان
السومرية
جنوب شرق
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
محليات
42.32%
06:18 | 2025-10-11
عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
06:18 | 2025-10-11
المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق
رياضة
28.72%
04:40 | 2025-10-11
المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق
04:40 | 2025-10-11
دراسة تقدم نتائج سعيدة لمدمني الشاي
منوعات
15.1%
08:57 | 2025-10-11
دراسة تقدم نتائج سعيدة لمدمني الشاي
08:57 | 2025-10-11
15 مليون دولار مقابل معلومات عن متعاونيْن مع الحرس الثوري
دوليات
13.86%
03:16 | 2025-10-11
15 مليون دولار مقابل معلومات عن متعاونيْن مع الحرس الثوري
03:16 | 2025-10-11
المزيد
اخترنا لك
طالبان الأفغانية تعلن قتل واصابة 88 جنديا باكستانيا في "عملياتها الانتقامية"
05:36 | 2025-10-12
حماس تنتشر لفرض سيطرتها بغزة وتشتبك مع فصائل تعاونت مع تل ابيب
04:18 | 2025-10-12
ضجة بعد تداول صورة توثق اسم حافظ الأسد على مئذنة الجامع الأموي
04:02 | 2025-10-12
قتلى وجرحى بإطلاق للنار بعد مباراة بكرة القدم في الولايات المتحدة
02:56 | 2025-10-12
مصرع ثلاثة دبلوماسيين قطريين جنوب سيناء
18:12 | 2025-10-11
باريس.. تظاهرة تطالب باستقالة ماكرون وخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي
13:11 | 2025-10-11
