طالبان تعلن انهاء العملية العسكرية في باكستان.. هل يلتزم الطرفان؟

وقال الناطق باسم عناية الله خوارزمي في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: " (مساء السبت) نفذت القوات المسلحة في الإمارة الإسلامية بنجاح عمليات ضد قوات الأمن على طول خط ديورند، ردا على الانتهاكات المتكررة والضربات الجوية التي استهدفت الأراضي الأفغانية بمبادرة من الجيش الباكستاني".وأكد أن "هذه العملية انتهت عند منتصف الليل"، محذرا من أن "قواته المسلحة مستعدة للتفاعل والتحرك بحزم إذا ما انتهكت من جديد الأراضي الأفغانية".وبدأ التصعيد الخميس إثر سماع دوي انفجارين في العاصمة الأفغانية وانفجار ثالث في جنوب شرقي البلد، حيث تبين ان الطائرات الباكستانية اغتالت عدة اشخاص تقول انهم من " باكستان" وانهم ينفذون هجمات ضد امن باكستان انطلاقا من الأراضي الأفغانية وبدعم من الهند، لكن والهند تنفيان هذه الاتهامات.وحمّلت مسؤولية هذه الهجمات باكستان، متهمة إياها بـ"انتهاك سيادتها"، فيما ردت قوات طالبان استخدام أسلحة خفيفة ثم المدفعية الثقيلة في 4 مواقع على الحدود، كما ردت القوات الباكستانية بإطلاق كثيف للنار وأسقطت 3 مسيرات أفغانية يشتبه بأنها كانت تنقل متفجرات.