قتلى وجرحى بإطلاق للنار بعد مباراة بكرة القدم في الولايات المتحدة

وأفاد سيمونز، الذي يمثّل سكان تلك المنطقة في ، أن إطلاق النار وقع في وسط بلدة ليلاند الصغيرة، حيث كان الناس قد تجمّعوا بعد انتهاء المباراة.وأضاف لوكالة "أسوشييتد برس" أن أربعة آخرين من بين نحو 20 شخصا أُصيبوا في الحادث نُقلوا إلى مستشفى في ، ثم جرى نقلهم جوا إلى مستشفى أكبر في عاصمة الولاية ، حيث يرقدون حاليا وهم في حالة حرجة.وأكد أنه واثق من صحة المعلومات التي قدّمها، إذ استقاها من سلطات مكتب شريف ، التي تحقق في الحادث، وكذلك من جهات إنفاذ القانون الأخرى.وأضاف سيمونز متحدثا عن البلدة التي يقل عدد سكانها عن 4000 نسمة: "كان الناس مجتمعين في وسط ليلاند ويستمتعون بأوقاتهم".وأشار إلى أنه أُبلغ بأن المكان تحول إلى "فوضى عارمة" بعد سماع إطلاق النار، إذ "توافدت الشرطة وقوات الأمن التابعة لمكتب الشريف والسيارات الإسعافية من كل مكان".ووصف الحادث بأنه "عنف عبثي بالأسلحة النارية"، مضيفا: "ما نعيشه الآن هو انتشار هائل للأسلحة التي تدور في الأوساط".هذا ولم يُعلن عن أي اعتقالات لمشتبه فيهم حتى الآن، وقال سيمونز في وقت متأخر من هذه الليلة إنه لم يسمع أي معلومات حول مشتبه فيهم محتملين.وأردف: "إنهم يعملون على الأرض، ولديّ كل الثقة في العالم بأنهم سيصلون إلى الحقيقة".وختم قائلا: "وبصفتي عضو عن هذه المنطقة، فإننا نطلب من كل شخص يملك أي معلومات حول إطلاق النار المروع الذي وقع الليلة الماضية أن يتقدم ويكشف عما لديه من معلومات".