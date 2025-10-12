ضجة بعد تداول صورة توثق اسم حافظ الأسد على مئذنة الجامع الأموي

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد الفوز على إندونيسيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ضجة بعد تداول صورة توثق اسم حافظ الأسد على مئذنة الجامع الأموي

دوليات

2025-10-12 | 04:02
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ضجة بعد تداول صورة توثق اسم حافظ الأسد على مئذنة الجامع الأموي
المصدر:
الجزيرة نت
267 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

شهدت منصات التواصل الاجتماعي السورية حالة من الجدل بعد انتشار صورة تظهر اسم الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد على إحدى مآذن الجامع الأموي بدمشق.

وبدأ ناشطون بتداول الصورة التي أفادوا بأن شخصا كان يحاول التقاط صورة للمئذنة بهاتفه ليفاجأ بوجود اسم حافظ الأسد عليها.

ومع تزايد انتشار الصورة بين رواد العالم الافتراضي، تساءل بعض الناشطين عن دور إدارة الجامع الأموي في إزالة ما وصفوه بأنه تشويه بصري لمعالم مسجد بني أمية.

كما أعرب بعضهم عن استغرابهم من وضع اسم الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد وابنه الرئيس المخلوع بشار الأسد في كل بقعة من الأراضي السورية، مشيرين إلى أن حكم عائلة الأسد كان يسعى إلى ترسيخ مفهوم "سوريا الأسد" في أذهان الشعب السوري عبر هذه الممارسات حتى وصلت إلى مئذنة الجامع الأموي.

وفي أعقاب الجدل المثار، نشرت الصفحة الرسمية لمسجد بني أمية الكبير بدمشق بيانا عبر فيسبوك أكدت فيه التزام الإدارة الراسخ بالحفاظ على التراث الثقافي والديني للمسجد، الذي يعد رمزا تاريخيا عريقا في قلوب المسلمين عموما والسوريين على اختلاف أطيافهم.

وأشارت الإدارة إلى أن الجامع الأموي ليس مجرد مكان للعبادة، بل هو أيضا شاهد على تاريخ وهوية الأمة الإسلامية.

وجاء في البيان: أولا إزالة التعديات، حيث ستعمل إدارة المسجد على إزالة جميع التعديات التي تمس مكانته ومحيطه، لضمان سلامة الموقع التاريخي والحفاظ على جماليته.

ثانيا معالجة التشوهات البصرية: سيتم معالجة أي تشوهات بصرية لحقت بالمسجد أو محيطه عبر تنفيذ مشاريع ترميم وصيانة تراعي الطابع التاريخي للمكان.

وشدد البيان على الحفاظ على الطابع التاريخي: تؤكد الإدارة أهمية الحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري للمسجد، وستنفذ جميع الأعمال وفقا للمعايير الأثرية المعتمدة، مع الاستعانة بالخبراء في هذا المجال.

ودعت إدارة المسجد جميع المسلمين إلى التعاون في جهود الحفاظ على الجامع ومحيطه، والمساهمة في نشر الوعي حول مكانته الثقافية والدينية، مؤكدة أن دعمهم سيكون له أثر كبير في الحفاظ على هذا المعلم للأجيال القادمة.

يذكر أنه مع الأيام الأولى لهروب بشار الأسد، بادر السوريون إلى إزالة اسمه واسم حافظ الأسد من جميع الوزارات والمقار الحكومية وحتى الشوارع. وقد أظهرت صور آنذاك قيام مواطنين بإزالة اسم حافظ الأسد من على جدار الجامع الأموي في العاصمة دمشق.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-12
Play
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-12
عشرين
Play
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
Play
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
رحال
Play
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Play
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-11
Play
نشرة ١١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-11
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-11
Play
العراق في دقيقة 11-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-11
Biotic
Play
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Play
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
Play
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
علناً
Play
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
Play
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Play
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
Play
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-12
Play
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-12
عشرين
Play
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
Play
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
رحال
Play
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Play
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-11
Play
نشرة ١١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-11
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-11
Play
العراق في دقيقة 11-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-11
Biotic
Play
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Play
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
Play
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
علناً
Play
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
Play
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Play
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
Play
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09

اخترنا لك
فصل الأسد والجعفري وشعبان من عضوية اتحاد الكتاب العرب
10:06 | 2025-10-12
مقترح لنقل أسلحة حزب الله اللبناني إلى "طرف عراقي ضامن".. ما رأي واشنطن؟
10:02 | 2025-10-12
الكشف عن تلاعب إسرائيلي بقائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم
09:50 | 2025-10-12
وفاة أبرز وجوه السينما الإيرانية
09:45 | 2025-10-12
إسرائيل: لن نشارك بقمة شرم الشيخ في غزة
09:43 | 2025-10-12
فيلق عسكري في مدغشقر يعزل قيادة الجيش وينحاز للمتظاهرين
08:08 | 2025-10-12

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.