طالبان الأفغانية تعلن قتل واصابة 88 جنديا باكستانيا في "عملياتها الانتقامية"

أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد الفوز على إندونيسيا
المزيد
2025-10-12 | 05:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
553 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
أعلنت
حركة طالبان
، السلطة الحاكمة في
أفغانستان
، اليوم الاحد، أن قواتها تمكنت من قتل 58 جنديا باكستانيا في المواجهات الحدودية، فيما توعد
رئيس الوزراء
الباكستاني بـ"رد قوي".
وقال المتحدث باسم حكومة
طالبان
ذبيح الله مجاهد
إنه خلال هذه المواجهات "قتل 58 جنديا باكستانيا وأصيب 30 آخرون"، لافتا الى "مقتل 9 من قوات طالبان".
وأوضح ذبيح الله مجاهد إن القوات الأفغانية سيطرت على 25 موقعاً عسكرياً تابعاً للجيش الباكستاني، رداً على ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة للأراضي والمجال الجوي الأفغاني".
وجاء إعلان طالبان عن مقتل الجنود الباكستانيين في أعقاب إعلانها نهاية "العملية العسكرية ضد باكستان"، التي كانت قد أطلقتها أمس السبت على الحدود المشتركة بين البلدين "ردّا على ضربات جوية على
كابل
".
وقال الناطق باسم
وزارة الدفاع
عناية الله خوارزمي "هذا المساء، نفذت القوات المسلحة في الإمارة الإسلامية بنجاح عمليات ضد قوات الأمن
الباكستانية
على طول خط ديورند، ردا على الانتهاكات المتكررة والضربات الجوية التي استهدفت الأراضي الأفغانية بمبادرة من الجيش الباكستاني".
وأضاف "انتهت هذه العملية عند منتصف الليل، لكن إذا ما انتهكت مجددا الأراضي الأفغانية، فإن قواتنا المسلحة مستعدة للتفاعل والتحرك بحزم".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
افغانستان
باكستان
ذبيح الله مجاهد
السومرية نيوز
رئيس الوزراء
وزارة الدفاع
سومرية نيوز
حركة طالبان
الباكستانية
أفغانستان
+A
-A
