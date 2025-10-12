طالبان الأفغانية تعلن قتل واصابة 88 جنديا باكستانيا في "عملياتها الانتقامية"

وقال المتحدث باسم حكومة إنه خلال هذه المواجهات "قتل 58 جنديا باكستانيا وأصيب 30 آخرون"، لافتا الى "مقتل 9 من قوات طالبان".وأوضح ذبيح الله مجاهد إن القوات الأفغانية سيطرت على 25 موقعاً عسكرياً تابعاً للجيش الباكستاني، رداً على ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة للأراضي والمجال الجوي الأفغاني".وجاء إعلان طالبان عن مقتل الجنود الباكستانيين في أعقاب إعلانها نهاية "العملية العسكرية ضد باكستان"، التي كانت قد أطلقتها أمس السبت على الحدود المشتركة بين البلدين "ردّا على ضربات جوية على ".وقال الناطق باسم عناية الله خوارزمي "هذا المساء، نفذت القوات المسلحة في الإمارة الإسلامية بنجاح عمليات ضد قوات الأمن على طول خط ديورند، ردا على الانتهاكات المتكررة والضربات الجوية التي استهدفت الأراضي الأفغانية بمبادرة من الجيش الباكستاني".وأضاف "انتهت هذه العملية عند منتصف الليل، لكن إذا ما انتهكت مجددا الأراضي الأفغانية، فإن قواتنا المسلحة مستعدة للتفاعل والتحرك بحزم".