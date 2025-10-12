حزب الله ينظم أكبر تجمع كشفي في الذكرى الأولى لاغتيال السيد حسن نصر الله

وذكر بيان الإعلام التابع للحزب اللبناني: "بشعار "إنا على يا "، تنظم كشافة الإمام المهدي اليوم الأحد التجمع الكشفي الكبير، "أجيال السيد"، في المدينة الرياضية في بمشاركة أكثر من 60 ألف كشفي".وأضاف: "وفاء وإحياء لذكرى استشهاد الأمة والسيد واحتفالا بالعيد الأربعين لجمعية كشافة الإمام المهدي. نحتشدُ اليوم من كل الوطن فداء لعيني السيّد الحسن الأمين".جدير بالذكر أنه عند الساعة 18:20 من مساء 27 سبتمبر 2024، أسقطت 10 طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي 83 قنبلة زنة كل منها واحد طن، على المنطقة الواقعة تحت المخبأ التحت أرضي الذي تواجد فيه نصالله.وشاركت في العملية طائرات F-15I، إلى جانب طائرات F-16I التي أسقطت قنابل من نوع 109-BLU أمريكية الصنع، مزودة بنظام توجيه دقيق إلى الهدف، إلى جانب نظام GPS التقليدي.وأسفرت هذه العملية عن اغتيال أمين عام " " السيد وعدد من القادة، بعد نحو عام من دخوله "معركة إسناد غزة" التي أعلن عنها، للوقوف مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية في أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023.