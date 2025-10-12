بالرغم من دعوة ترامب.. ايران لن تشارك بقمة شرم شيخ

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن " لن تشارك في قمة شرم الشیخ رغم دعوتها".وكانت وسائل اعلام عربية قد كشفت عن ان الرئيس الإيراني تمت دعوته لحضور قمة التي ستعقد غدا برئاسة والرئيس الأمريكي ، وبحضور رؤساء وممثلين عن اكثر من 20 دولة، لمناقشة تنفيذ خطة لايقاف حرب ، حيث وجهت الخارجية الامريكية الدعوة الى العديد من الدول بينها اسبانيا وتركيا والسعودية وايران وباكستان واندونيسيا وبريطانيا وفرنسا.