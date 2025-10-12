وفاة أبرز وجوه السينما الإيرانية

وأوضحت ابنة الفنان محمد كاسبي أنه كان في أيامه الأخيرة يعتمد على أجهزة التنفس الصناعي والدعم القلبي، حيث كان قد دخل في غيبوبة ومراقبة طبية دقيقة.وكشفت تقارير إعلامية إيرانية وغربية أن محمد كاسبي قد شهد تدهورًا تدريجيًا في حالته الصحية خلال الأشهر الماضية، بعد إصابته بفيروس وظهور مضاعفات قلبية تنبّهت لها فرق طبية متخصصة، أدت إلى دخوله المستشفى أكثر من مرة وخضوعه لعملية جراحية للقلب بعد ثلاثة أسابيع من العلاج المكثف.مسيرة محمد كاسبي الفنيةولد محمد كاسبي في 26 مايو/أيار 1951، ويمثل أحد أبرز وجوه السينما والتلفزيون الإيراني. بدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة وشارك في أعمال مسرحية وسينمائية بارزة، وحصل على "سيمورغ بلور" لأفضل ممثل في مهرجان فجر السينمائي الدولي عن دوره في فيلم "الأب" عام 1995. كما برز في أعمال مثل "السماء الثامنة"، "بدون إجازة"، "الجدار"، و"العالم المقلوب".