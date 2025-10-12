وفاة أبرز وجوه السينما الإيرانية

الصفحة الرئيسية
2025-10-12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
191 شوهد
توفي الفنان "محمد كاسبي" عن عمر يناهز 74 عاما وذلك بعد أيام من إعلان ابنته أن والدها يرقد في
قسم العناية المركزة
(ICU)، وأن حالته الصحية حرجة، بعد تعرضه لمشكلات قلبية وتنفسية حادة.
وأوضحت ابنة الفنان محمد كاسبي أنه كان في أيامه الأخيرة يعتمد على أجهزة التنفس الصناعي والدعم القلبي، حيث كان قد دخل في غيبوبة ومراقبة طبية دقيقة.
وكشفت تقارير إعلامية إيرانية وغربية أن محمد كاسبي قد شهد تدهورًا تدريجيًا في حالته الصحية خلال الأشهر الماضية، بعد إصابته بفيروس
كورونا
وظهور مضاعفات قلبية تنبّهت لها فرق طبية متخصصة، أدت إلى دخوله المستشفى أكثر من مرة وخضوعه لعملية جراحية للقلب بعد ثلاثة أسابيع من العلاج المكثف.
مسيرة محمد كاسبي الفنية
ولد محمد كاسبي في 26 مايو/أيار 1951، ويمثل أحد أبرز وجوه السينما والتلفزيون الإيراني. بدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة وشارك في أعمال مسرحية وسينمائية بارزة، وحصل على
جائزة
"سيمورغ بلور" لأفضل ممثل في مهرجان فجر السينمائي الدولي عن دوره في فيلم "الأب" عام 1995. كما برز في أعمال مثل "السماء الثامنة"، "بدون إجازة"، "الجدار"، و"العالم المقلوب".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
وفاة أيقونة السينما الأمريكية روبرت ريدفورد عن 89 عاما
11:45 | 2025-09-16
11:45 | 2025-09-16
محمد الدراجي: مخرج عراقي تجاوز الحدود.. يمثل دولتين بأبرز مهرجانات السينما العالمية
04:30 | 2025-08-02
04:30 | 2025-08-02
وفاة عامل وإصابة 3 آخرين إثر حريق في مصفاة عبادان الإيرانية
11:58 | 2025-07-19
11:58 | 2025-07-19
بعد رحيلها عن عمر الـ 87... كلوديا كاردينالي: أيقونة السينما العالمية ومحطات حياة مفعمة بالفن!
06:17 | 2025-09-25
06:17 | 2025-09-25
محمد كاسبي
فن
قسم العناية المركزة
فيروس كورونا
كورونا
التنف
إيران
رانية
جائزة
ريجي
من هو "أغرب ضيف" في قمة شرم الشيخ للسلام؟
13:51 | 2025-10-12
13:51 | 2025-10-12
في غزة.. محاصرة مليشيا قتلت نازحين أثناء عودتهم
13:35 | 2025-10-12
13:35 | 2025-10-12
نتنياهو في تصريح خطير: الحرب لم تنته
13:28 | 2025-10-12
واشنطن: سيتضح قريبا ما إذا كانت الصين تريد بدء حرب تجارية
13:02 | 2025-10-12
13:02 | 2025-10-12
الصين ترفض التواصل مع أميركا لهذا السبب
13:01 | 2025-10-12
13:01 | 2025-10-12
مقتل وإصابة 20 شخصاً بإطلاق نار في الولايات المتحدة
12:27 | 2025-10-12
12:27 | 2025-10-12
