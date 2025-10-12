الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543601-638958745978189435.webp
مقترح لنقل أسلحة حزب الله اللبناني إلى "طرف عراقي ضامن".. ما رأي واشنطن?
دوليات
2025-10-12 | 10:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الشرق الاوسط
444 شوهد
كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الأحد، عن مقترح لنقل أسلحة
حزب الله
اللبناني إلى "طرف عراقي ضامن"، فيما أشارت إلى أن
واشنطن
قطعت الطريق أمام هذا المقترح ورفضته "بشكل قاطع".
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إنه "في إحدى مراحل مناقشة المقترح ظهرت في
بغداد
احتمالية أن يُدمج مقترح الوسطاء الذين قدموا أنفسهم لواشنطن كمستقلين عن
حزب الله
لكنهم يملكون قنوات تواصل، مع مشروع هيكلة فصائل شيعية عراقية ضمن القوات الأمنية النظامية، وفيما لم تمنح
واشنطن
أي طرف مفاوض جواباً على الأفكار التي يطرحها الوسطاء، أبلغت بغداد بضرورة أن تسلم الفصائل العراقية سلاحها، بمعزل عن الآخرين الذين ينتظر منهم فعل الشيء نفسه".
ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "واشنطن ترفض أي تسوية تنتمي للماضي، لكنها تشجع على انتقال (الكوادر) من دون سلاح وأجندة إقليمية إلى الحياة السياسية، لا سيما الصواريخ والمسيَّرات، وقد يشمل التشجيع، حوافز عبر
الدولة اللبنانية
".
وأضافت مصادر الصحيفة، أن "مقترح الوديعة يخفف أعباء سياسية كبيرة على الدولة
اللبنانية
، كما يعفي
الجيش اللبناني
من احتمالات الاحتكاك غير المحسوب مع بنية الحزب العسكرية. فضلاً أن نقل الوديعة إلى مكان آخر يضمن مخرجاً مناسباً مع جمهور الحزب، وللأطراف الدولية فرصة بعدم عودتها إلى
لبنان
".
حزب
الله
الدولة اللبنانية
الجيش اللبناني
اللبنانية
حزب الله
العراق
واشنطن
بغداد
لبنان
عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
محليات
35.99%
06:18 | 2025-10-11
عطلة لهذه الفئة لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء
06:18 | 2025-10-11
المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق
رياضة
28.25%
04:40 | 2025-10-11
المنتخب السعودي يتلقى ضربة قبل مواجهة العراق
04:40 | 2025-10-11
خبر سار للعراقيين قبيل مواجهة اسود الرافدين المنتخب السعودي
رياضة
24.04%
10:44 | 2025-10-12
خبر سار للعراقيين قبيل مواجهة اسود الرافدين المنتخب السعودي
10:44 | 2025-10-12
دراسة تقدم نتائج سعيدة لمدمني الشاي
منوعات
11.72%
08:57 | 2025-10-11
دراسة تقدم نتائج سعيدة لمدمني الشاي
08:57 | 2025-10-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-12
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-12
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-12
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-11
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-12
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-12
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-12
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-11
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
