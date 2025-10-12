فصل الأسد والجعفري وشعبان من عضوية اتحاد الكتاب العرب

– دولي

قرر في فصل رفعت الأسد، والسفير السوري في ، وبثينة شعبان مستشارة الرئيس السابق .

وجاء في القرار الذي صدر اليوم 12 تشرين الاول، أن الفصل جاء بسبب "خروج المذكورين عن مبادئ الاتحاد وشرعة حقوق الإنسان".

وذكر نص القرار: " فصل الأعضاء التالية أسماؤهم من عضوية بسبب خروجهم عن مبادئ الاتحاد التي قررتها ، وشرف الكلمة في الدفاع عن حقوق الإنسان، في الحرية والكرامة وتحريضهم ضد السوريين ووفاء لدماء الشهداء وتضحيات الشعب السوري".

وأورد القرار أسماء المفصولين من العضوية وهم: رفعت الأسد (شقيق الرئيس السوري الأسبق وكان قائدا لوحدات سرايا الدفاع في ثمانينات الماضي)، السفير السوري في ، المستشارة السياسية للرئيس السابق ، بثينة شعبان، عضو السوري السابق ، علي ، خالد الحلبوني، طالب ابراهيم، خليل جواد، نهلة السوسو، رجاء ، ، مخلوف، الكاتب والمؤلف الشهير حسن م. يوسف".

ونص القرار على أن "يجري تبليغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه".

تجدر الإشارة إلى أنه في نيسان الماضي أثار تعيين هيئة إدارية جديدة لاتحاد الكتاب العرب في ، بقرار من للشؤون السياسية، جدلا كبيرا بين المثقفين والكتاب من أعضاء الاتحاد، معتبرينه مخالفا للنظام الداخلي.

واعتبر المنتقدون أن في قرار مخالفة للنظام الداخلي للاتحاد، وتدخل من في اتحاد لا يتبع لها ولا يقع من ضمن اختصاصها، كما وجهت انتقاداتٌ أخرى للآلية التي جرى فيها تعيين الهيئة الجديدة للاتحاد.