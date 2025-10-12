إسرائيل تشترط إطلاق رهائنها أولاً: "بعدها نطلق سراح المعتقلين"

وقالت شوش بدرسيان المتحدثة باسم الإسرائيلي في إحاطة صحافية: "سيتم الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين بمجرد أن تؤكد وصول جميع رهائننا المقرر إطلاق سراحهم الإثنين عبر الحدود".وكانت بدرسيان قد أعلنت في وقت سابق أن عملية الإفراج عن الرهائن الأحياء، وعددهم 20، ستبدأ صباح الإثنين، ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية.