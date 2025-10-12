مقتل وإصابة 20 شخصاً بإطلاق نار في الولايات المتحدة

ووفقا لبيان صادر عن السلطات المحلية، فإن الحادث وقع خلال تجمع كبير في بار مزدحم، عندما فتح مسلح أو أكثر النار بشكل عشوائي على الحضور، مما أسفر عن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.وأكد مكتب الشريف أن التحقيقات جارية لتحديد دوافع الجريمة وهوية منفذ أو منفذي الهجوم، في حين تم نقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة، وبعضهم في حالات حرجة.وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد أعمال العنف المسلح في ، حيث تسجل حوادث إطلاق نار جماعية بوتيرة مقلقة، وسط جدل داخلي مستمر حول تشديد قوانين حيازة السلاح.ولم تعلن السلطات حتى الآن ما إذا تم توقيف أي مشتبه به، فيما دعت السكان المحليين إلى تقديم أي معلومات قد تساعد في التحقيق.