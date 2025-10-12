الصين ترفض التواصل مع أميركا لهذا السبب

وأضاف جرير، اليوم الأحد: "يمكنني إخباركم بأننا لم نُخطر، وسرعان ما علمنا بذلك من مصادر عامة وتواصلنا مع الصينيين لإجراء اتصال هاتفي، لكنهم أرجأوا ذلك".ورد الرئيس الأميركي يوم الجمعة على توسيع ضوابط التصدير بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على صادرات المتجهة إلى ، إلى جانب فرض ضوابط جديدة على تصدير "جميع البرمجيات المهمة" بحلول أول المقبل، وفقاً لوكالة "رويترز".وانتقدت الصين، اليوم، الرسوم الأميركية الأحدث التي فرضها على السلع الصينية، ودافعت عن القيود التي فرضتها على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، لكنها لم تصل إلى حد فرض رسوم جديدة على المنتجات الأميركية، في الوقت الذي حثت فيه الولايات المتحدة على إدارة الخلافات بشكل صحيح من خلال الحوار وعلى أساس الاحترام المتبادل والمشاورات المتكافئة.