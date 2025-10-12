واشنطن: سيتضح قريبا ما إذا كانت الصين تريد بدء حرب تجارية

وقال فانس في مقابلة مع قناة " نيوز": "سنتعلم الكثير خلال الأسابيع المقبلة".وأضاف: "سيتضح قريبا ما إذا كانت تريد بدء حرب تجارية معنا، أو أنها ستتصرف بشكل أكثر منطقية".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي عبر منصته "تروث سوشيال" إن "أشياء غريبة جدا تحدث في الصين"، مشيرا إلى أن باتت تتخذ مواقف أكثر "عدوانية" وترسل رسائل إلى دول حول العالم تعلن فيها نيتها فرض قيود على تصدير جميع عناصر الإنتاج المرتبطة بالمعادن النادرة، بل وعلى أي مواد أخرى يمكنها التحكم فيها، حتى وإن لم تكن تُصنع داخل الصين.وانتقد توقيت الخطوة الصينية، قائلا إنها جاءت في اليوم نفسه الذي تحقق فيه "السلام في الشرق الأوسط بعد ثلاثة آلاف عام من الصراع"، متسائلا إن كان ذلك محض صدفة.وهدد الرئيس الأمريكي بالرد على الإجراءات الصينية، قائلا: "لكل عنصر تحتكره الصين، تمتلك عنصرين تحتكر إنتاجهما"، مشيرا إلى أن بلاده تدرس زيادة ضخمة في الرسوم على الواردات الصينية، إلى جانب إجراءات مالية مضادة أخرى قيد البحث.وقد أعلن الرئيس الأمريكي ترامب يوم الجمعة، عن فرض تعرفات جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين اعتبارا من 1 المقبل.يشار الى أن وكالة "بلومبرغ" أفادت في وقت سابق، بأن الصين تضغط على لرفع القيود التجارية المفروضة على بكين لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مقدمة استثمارات بقيمة تريليون دولار.