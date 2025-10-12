نتنياهو في تصريح خطير: الحرب لم تنته

نيوز-دولي

اكد الرئيس الإسرائيلي ، اليوم الاحد، ان الحرب لم تنتهي.



وأضاف ان "حققنا انتصارات كبيرة"، مشيرا الى ان "الحرب لم تنته وهناك تحديات أمنية كبيرة أمامنا". وقال نتنياهو في كلمة له ان "عودة المخطوفين إلى حدث تاريخي".وأضاف ان "حققنا انتصارات كبيرة"، مشيرا الى ان "الحرب لم تنته وهناك تحديات أمنية كبيرة أمامنا".

وتابع نتنياهو، في كلمته التي بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية مساء اليوم، أن بلاده تمر بـ"لحظة تاريخية"، مشيرا إلى أن "هناك من لم يصدق أن هذا اليوم سيأتي".

ووصف الأجواء الراهنة بأنها "أمسية مثيرة"، مؤكدا أن "الكثيرين، ومن بينهم أنا شخصيا، آمنوا بإمكانية تحقيق هذا الإنجاز".

وحذر نتنياهو من استمرار الخلافات الداخلية، قائلا: "لا تزال هناك خلافات بيننا"، لكنه أعرب عن أمله في أن "يكون لدينا في المستقبل القريب كل الأسباب لتجاهلها".

وينظر في إسرائيل إلى هذه التصريحات على أنها محاولة لتعزيز موقف نتنياهو داخليا، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة لأدائه خلال الحرب على ، ولإعادة توجيه الرأي العام نحو "العدو الخارجي" كمصدر رئيسي للتحديات التي تواجه إسرائيل.

وفي ظل ما وصفه نتنياهو بـ"الحرب غير المكتملة"، يسود قلق بشأن تحرك عسكري إسرائيلي في المنطقة خلال الفترة المقبلة.