في غزة.. محاصرة مليشيا قتلت نازحين أثناء عودتهم

وشدد مصدر قيادي بوزارة الداخلية على أن " مصممة على فرض النظام ومحاسبة المتورطين في القتل".كما أوضحت قوة "رادع" التابعة لأمن المقاومة أنها تلاحق "فلول الاحتلال والمرتزقة المتعاونين معه، ونحن مستمرون حتى إعادة الأمان لقطاع الحبيب".وأشارت مصادر إلى مقتل نجل القيادي في حماس برصاص عائله دغمش في مدينة غزة، كما لقي الصحفي صالح الجعفراوي مصرعه على يد عصابات خارجة عن القانون في حي الصبرة بمدينة غزة.وأعلنت والأمن الوطني في قطاع غزة صباح اليوم الأحد، عن فتح باب التوبة والعفو العام أمام "أفراد العصابات الذين لم يتورطوا في جرائم قتل"، وذلك لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية بشكل نهائي.