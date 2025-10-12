تعليق إيراني جديد يخص القنبلة الذرية والصواريخ

وقال شمخاني: "لو كان بإمكاني العودة إلى سبعينيات الماضي، لصنعتُ قنبلة ذرية بالتأكيد"، مضيفا: "اليوم ثبت أن كان ينبغي أن تمتلك قنبلة ذرية".وفي إشارة إلى نجاحات إيران في مجال توطين الصواريخ، أوضح شمخاني قائلا: "اتخذنا سياسة صائبة منذ البداية، وركزنا على توطين الصواريخ، وينطبق الأمر نفسه على الطائرات المسيرة والصواريخ البحرية، لكننا بدأنا متأخرين في مجال الدفاع، ولكن إن شاء الله، سيتم تصحيح هذا الوضع أيضا".وقال الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، ردا على سؤال حول إغلاق : "لم نصل بعد إلى هذه المرحلة "، مؤكدا أن لدى إيران "قدرات في الحرب البحرية لم يعرفها العدو بعد".كما تحدث شمخاني عن الهجوم الأمريكي على موقع "فوردو" النووي، قائلا: "عندما هاجمت فوردو، كانت قد انتهت الحرب، لأن خسرت".