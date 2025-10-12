ترامب قبيل مغادرته للشرق الأوسط: وقف إطلاق النار سيصمد

أكد الرئيس الأمريكي ، أن الحرب انتهت ووقف إطلاق النار سيصمد، في إشارة الى اتفاق الأخير.



وقال في حديث له قبيل مغادرته الى الشرق الأوسط، "هذه اللحظة ستكون تاريخية والجميع ينتظرونها، وهذه المرة الأولى التي يتفق فيها الجميع على كلمة واحدة هي السلام".

وأضاف "الحرب انتهت ووقف إطلاق النار سيصمد"، مردفا "سيجري تشكيل مجلس سلام على نحو سريع من أجل ، و تم تقديم الكثير من الضمانات اللفظية بشأن اتفاق غزة".

وسبق أن دعا نظيره الأميركي ترامب لحضور توقيع "اتفاق غزة" في .



وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب في (9 تشرين الأول 2025)، أن " " وحركة حماس وقعتا، على المرحلة الأولى من خطته لوقف الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى.