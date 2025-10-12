"حماس": الجانب الإسرائيلي يراوغ والمفاوضات محتدمة

وأكد نزال وفق قناة "الجزيرة"، أن "المعركة التفاوضية ما زالت محتدمة، ولن نسمح للاحتلال بالتنصل من مسؤولياته وفقا لما تم الاتفاق عليه"، مضيفاً أن الصيغة النهائية لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "ما تزال مرتبطة بنتائج المفاوضات الجارية حتى الآن".وكشف القيادي في "حماس" أن الإسرائيلي أبلغ الوسطاء بأنه "لا يريد إخراج سنوار جديد من السجون"، في إشارة إلى رفضه إطلاق سراح بعض القيادات البارزة، معتبرا ذلك "جزءا من محاولات الاحتلال للتهرب من تنفيذ بنود الصفقة".وشدد نزال على أن "المقاومة جاهزة لأي غدر من جانب الاحتلال"، مؤكدا أن تسليم سلاح المقاومة "لن يكون مطروحا إلا بعد قيام المستقلة".وفي ختام تصريحاته، أعلن نزال أن حركة "حماس"، "لن تشارك في مراسم توقيع الاتفاق المقرر غدا في ".