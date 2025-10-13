الصليب الاحمر يعلن بدء عملية الافراج عن الرهائن

وذكرت المنظمة في بيان تابعته ، انه "تم منذ صباح اليوم، البدء بعملية الافراج عن الرهائن الاسرائيليين في ".فيما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية ان "الصليب الأحمر أخطر تسلمه 7 من المخطوفين".