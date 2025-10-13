Alsumaria Tv
صفقة التبادل.. صعود الفي اسير في "حافلات الخلاص" من السجون الإسرائيلية

دوليات

2025-10-13 | 01:56
السومرية نيوز-دوليات

كشفت وسائل اعلام دولية، اليوم الاثنين، عن صعود حوالي الفي اسير فلسطيني الى الحافلات في السجون الإسرائيلية، استعدادا لاطلاق سراحهم بصفقة التبادل مع الرهائن الإسرائيليين لدى حماس.



ونقلت رويترز عن مسؤول مشارك في عملية التبادل، ان جميع الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 1966 والمقرر إطلاق سراحهم اليوم الاثنين صعدوا على متن حافلات داخل سجون إسرائيلية.

وكانت حماس قد سلمت 7 من اصل 20 رهينة إسرائيلية الى الصليب الأحمر الدولي ضمن صفقة التبادل التي ستكون على جولتين، تنتهي في الساعة الـ12 ظهر اليوم.

من جانبها قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، ان العدو فشل في استعادة أسراه بالضغط العسكري، رغم تفوقه الاستخباري وفائض القوة التي يملكها، وها هو يخضع ويستعيد أسراه من خلال صفقة تبادلٍ؛ كما وعدت المقاومة منذ البداية.

وأضافت انه "كان بإمكان الاحتلال النازي استعادة معظم أسراه أحياء منذ شهورٍ عديدة، ولكنه ظل يماطل ويكابر، وفَضّل أن يقوم جيشُه بقتل العشرات منهم نتيجة سياسة الضغط العسكري الفاشلة".
3 علماء يفوزون بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2025
07:08 | 2025-10-13
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يلغي زيارته إلى شرم الشيخ
06:10 | 2025-10-13
عشرات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجن عوفر يصلون إلى رام الله
05:57 | 2025-10-13
الجيش الإسرائيلي يعلن استلام جميع أسراه الأحياء من غزة
05:26 | 2025-10-13
الرئاسة المصرية تؤكد مشاركة "نتنياهو" في قمة شرم الشيخ
05:09 | 2025-10-13
قمة شرم الشيخ: العراق حاضر وترامب يقترح انضمام نتنياهو في اللحظات الأخيرة!
05:08 | 2025-10-13

