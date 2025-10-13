القسام تعلن تسليم 13 أسيرا إسرائيليا ضمن عملية تبادل الأسرى في غزة

ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من الإجراءات المتفق عليها لتبادل الأسرى.ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فإن الأسرى الإسرائيليين الـ13 هم:بار أبراهام كوبرشتاينأفيتاريوسف أوحاناسيغيف كالفونأفيناتان أورإلكانا بوحبوطهيركينكوهينمتان تسنغاوكردافيدإيتان هورنروم براسلافسكيأريئيل كونيووأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" في وقت سابق عن تسليم 13 أسيرا إسرائيليا في من قطاع ، ضمن المرحلة الثانية من الإجراءات المتفق عليها لتبادل الأسرى.وكان الجيش الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن قواته وأفرادا من " " تسلموا 7 أسرى إسرائيليين أفرجت عنهم "كتائب القسام" وسلمتهم للصليب الأحمر، ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل.