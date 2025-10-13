ترامب: لا أعتقد أنني سأدخل الجنة

ووجه أحد المراسلين سؤالا للرئيس الأمريكي في طائرته الرئاسية، مفاده "هل إنهاء الحروب سيساعدك على دخول الجنة؟فأجاب الرئيس الأمريكي، "لا أعتقد أن هناك أي شيء سيدخلني الجنة، لا أعتقد أنني سأدخل الجنة.. لكنني جعلت الحياة أفضل لكثيرين من الناس".