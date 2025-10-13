قمة شرم الشيخ: العراق حاضر وترامب يقترح انضمام نتنياهو في اللحظات الأخيرة!

وأوضحت الصحيفة أن كان صاحب المقترح، مشيرة إلى أنه اقترحه على نتنياهو خلال رحلتهما المشتركة من إلى الكنيست.وأكدت صحيفة " " الخبر، وقالت إن "المسألة قيد البحث".كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي: "نتنياهو يدرس مرافقة ترامب لحضور قمة غزة في مصر".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "اجتماع عمل" يجري الآن بين نتنياهو وترامب قبل الكلمة المرتقبة للرئيس الأميركي في الكنيست.والأحد، أعلنت أنها لن توفد أي ممثل لها إلى قمة .يشار إلى أن بعد زيارته القصيرة لإسرائيل، يتوجه ترامب إلى شرم الشيخ في مصر ليترأس مع نظيره المصري قمة من أجل "السلام" في غزة بحضور قادة أكثر من 20 دولة بينها (رئيس الوزراء السوداني) والأمين العام للأمم المتحدة .وسيكون حكم قطاع غزة الذي دمرته الحرب المتواصلة منذ سنتين، في الفترة المقبلة أحد محاور القمة.وستوقع الدول التي توسطت للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وثيقة تضمن تطبيقه. ويتعلق الأمر بكل من ومصر وقطر وربما تركيا، حسب .