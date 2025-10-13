الرئاسة المصرية تؤكد مشاركة "نتنياهو" في قمة شرم الشيخ

– دوليات



أكدت الرئاسة المصرية، اليوم الإثنين، أن و" الإسرائيلي نتنياهو" سيشاركان في قمة لترسيخ اتفاق وقف الحرب بقطاع ، فيما ذكرت ‌‏الإذاعة الإسرائيلية ان نتنياهو سيحضر القمة.

وكتب المتحدث باسم الرئاسة المصرية على " ": "سوف يشارك في قمة السلام كل من ورئيس الوزراء الاسرائيلي من أجل ترسيخ اتفاق وقف الحرب في والتأكيد على الالتزام به".

من جهتها، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو تحدث هاتفيا مع ، مشيرة إلى أنه سيشارك في قمة .



وكان " الإسرائيلي نتنياهو" أجرى، الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس المصري بحضور الرئيس الأميركي .



ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية كان من بين المواضيع المطروحة خلال الاتصال مشاركة نتنياهو في "قمة السلام" في شرم الشيخ.



وتنطلق قمّة شرم الشيخ ظهر اليوم بمشاركة زعماء عشرين دولة بينها ، لبحث مستقبل وقف إطلاق النار في غزة وترتيبات إنهاء الحرب التي عاشها القطاع المحاصر على مدار عامين.



تأتي القمة بعد أيام من إعلان التوصل إلى اتفاق على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في القطاع تمهيداً لوقف الحرب بشكل تام، بضمانة أميركية ومصرية وقطرية وتركية.