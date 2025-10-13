وقال مكتب الأسرى بحركة حماس، إن "الاحتلال حاول التلاعب بمئات الأسماء لكن المقاومة أصرت على تثبيتها"، مضيفا "أدخلنا تحسينات على كشوف الأسرى وخصوصا المعتقلين من قطاع ".وأكد أن "عشرات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجن عوفر يصلون إلى رام الله".وأضاف أن "المقاومة أصرت على تثبيت أسماء الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم"، مبينا ان "الاحتلال يحاول التنصل من التزاماته في كل اتفاق".وتابع أنه "سيتم إبعاد 154 أسيرا فلسطينيا محررا، وسيتم إطلاق عدد من الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال منذ عقود".واعتبر أن "تحرير الأسرى ووقف الحرب في غزة يوم وطني كبير".