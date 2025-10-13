هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يلغي زيارته إلى شرم الشيخ

وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "دُعي نتنياهو من قِبل رئيس للمشاركة في مؤتمر سيُعقد اليوم في . لقد شكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على دعوته، لكنه أوضح أنه لن يتمكّن من الحضور بسبب قرب موعد بدء العيد".واختتم البيان: "كما شكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على جهوده الرامية إلى توسيع دائرة السلام — سلامٌ من موقع القوة".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، تحدث الإعلام العبري عن احتمال ذهاب نتنياهو برفقة ترامب على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية لحضور قمة .