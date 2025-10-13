3 علماء يفوزون بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2025

ويأتي ذلك تقديرا لإسهاماتهم في تفسير دور الابتكار والتقدم التكنولوجي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وفقا لما ذكرته لجنة "نوبل".ومنح الاقتصاديون الثلاثة الجائزة لشرحهم النمو الاقتصادي من خلال الابتكار، حيث حدد موكير الشروط الأساسية للنمو المستدام من خلال التقدم التكنولوجي، بينما طور أغيون وهويت نظرية النمو المستدام من خلال التدمير الخلاق.خلفية عن الفائزينويبلغ جويل موكير 79 عاما ويعمل أستاذا في جامعة نورث وسترن بولاية إلينوي الأمريكية، أما البروفيسور فيليب أغيون 68 عاما فيشغل مناصب تدريسية مرموقة في كوليج دو فرانس ومعهد INSEAD وكلية للاقتصاد، بينما يعمل البروفيسور بيتر هويت 78 عاما أستاذا في جامعة بولاية رود آيلاند الأمريكية.وتبلغ قيمة الجائزة 11 مليون كرونة سويدية (ما يعادل حوالي 990 ألف دولار)، حيث سيحصل البروفيسور موكير على نصف المبلغ، بينما يتقاسم البروفيسور أغيون والبروفيسور هويت النصف الآخر.