الكشف عن أسباب رفض نتنياهو حضور قمة السلام في شرم الشيخ

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن نتنياهو قرر في اللحظات الأخيرة عدم السفر إلى ، رغم إعلان رسمي مصري سابق عن مشاركته في القمة التي يُفترض أن يحضرها الرئيس الأمريكي ونخبة من قادة العالم.لماذا لم يُدعَ نتنياهو في البداية؟أشارت الصحيفة إلى أن لم تُدعَ في الأصل إلى القمة، لكن بعد زيارة إلى الكنيست الإسرائيلي، جرت مكالمة ثلاثية بين ترامب ونتنياهو والرئيس المصري — وهي أول اتصال مباشر بين الأخيرين منذ نحو عامين ونصف. وبعد هذه المكالمة، أصدر القصر الرئاسي المصري بيانًا يؤكد مشاركة نتنياهو في القمة، ما أثار تساؤلات حول طبيعة التغيير المفاجئ.الأسباب الرسمية والخفيةوبحسب " "، فإن المكتب الرسمي لنتنياهو برّر الإلغاء بقرب الأعياد اليهودية، وخشية إثارة غضب أحزاب "الحريديم" (اليهود المتشددين دينيًا)، الذين يعارضون بشدة السفر خلال الأعياد. كما أثارت مشاركة رئيس مخاوف داخل أوساط اليمين الإسرائيلي، خصوصًا من احتمال حدوث مصافحة بين نتنياهو وعباس أو مع الرئيس التركي ، ما قد يُغضب قاعدة نتنياهو الانتخابية.لكن الصحيفة أشارت إلى أن هذا التبرير "غير كافٍ"، مشيرة إلى أن نتنياهو نفسه عاد من زيارة خارجية يوم السبت العام الماضي، بعد اغتيال ، ما يدل على أن "تدنيس السبت أو العيد ليس دائمًا خطًا أحمر".ورأت أن السبب الأعمق يكمن في رغبة نتنياهو في تجنّب وضعٍ محرج، قد يُجبره على سماع رسائل لا يريدها، مثل الدعوة إلى "حل الدولتين"، أو انتقادات لإسرائيل بشأن "جرائم حرب" محتملة في غزة.علاقة متوترة مع السيسيولفتت الصحيفة إلى أن العلاقة بين نتنياهو والسيسي شهدت توتّرًا كبيرًا منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، إذ رفض الرئيس المصري تلقي مكالمات من نتنياهو طوال الأشهر الماضية. ورغم محاولة ترامب دفع نتنياهو للمشاركة، فإن التقييم الإسرائيلي كان أن السيسي لن يشعر بالارتياح لاستضافة رئيس وزراء إسرائيلي في ظل تصاعد الغضب الشعبي العربي ضد إسرائيل.خبير مصري: السبب الحقيقي سياسي داخليمن جانبه، قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، في تصريحات لموقع " "، إنه "رغم الضغوط الأمريكية الكبيرة، فإن نتنياهو لن يشارك في قمة شرم الشيخ. السبب المعلن داخليًا هو خشية إغضاب الحريديم، لكن السبب الحقيقي أن مشاركته مرفوضة شعبيًا ورسميًا في مصر، وأن حضوره في مؤتمر سلام قد يُنهي الحرب في غزة، وهو ما يهدّد حساباته السياسية الداخلية، ويُعمّق الانقسامات داخل ائتلافه الحكومي الهش".