انفجار ضخم في مصر

وقع انفجار ضخم غير معلوم المصدر، في منطقة "الهايكستب" العسكرية قرب المطار على طريق الإسماعيلية، دون معرفة أسبابه حتى الآن.

و أكد عدد كبير من شهود العيان أن الانفجار أدى لاهتزاز مدن العبور والشروق والتجمع الأول.



فيما قال موقع "القاهرة 24" المصري إن الصوت بمحيط بدر والشروق سببه أعمال إنشائية نتج عنها تصاعد أتربة وليس دخانًا.