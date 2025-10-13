الرئيس الأمريكي يصل إلى شرم الشيخ

وذكرت وسائل إعلامية في خبر تابعته ، ان "الرئيس الأمريكي وصل قبل قليل الى مدينة المصرية استعدادا لعقد القمة الخاصة بغزة".وأضافت ان "القمة ستعقد بحضور عدد كبير من رؤساء والعالمية بينهم ".