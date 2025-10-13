السيسي: اتفاق غزة إنجاز رائع ونثمن ما حققه ترامب

وشدد الرئيس المصري على أهمية ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع ، بالإضافة إلى تسليم جثامين الرهائن الإسرائيليين إلى ذويهم، كجزء من الالتزامات الإنسانية التي يجب تنفيذها فوراً.تأتي هذه التصريحات في أعقاب الإعلان عن اتفاق يُنظر إليه على نطاق واسع كخطوة نحو تهدئة دائمة في قطاع بعد حرب عنيفة دامت اكثر من سنتين، وسط ترحيب إقليمي ودولي حذر بجدوى واستمرارية ما تم التوصل إليه.