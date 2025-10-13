ترامب: لولا قصفنا منشآت إيران النووية لما يحدث اتفاق غزة

وقال في تصريح صحفي لدى وصوله الى "نمر بفترة متميزة جدا في الشرق الأوسط"، متوقعا "انضمام إلى الركب وهي تحتاج بعض المساعدة".وأضاف "لولا قصفنا منشآت إيران النووية اتفاق ما كان ليحدث"، مشيرا الى ان "هناك فرق تبحث عن جثامين المختطفين الإسرائيليين في غزة".وذكر ان "هناك الكثير من الركام والأنقاض في غزة والقطاع في حاجة إلى عملية تنظيف"، لافتا الى "اننا سنرى كثيرا من التقدم في الشرق الأوسط".