الكويت تعلن اكتشاف تريليون قدم من الغاز الطبيعي

يعدّ حقل "جزة" البحري الجديد، ثالث اكتشاف بحري تحققه الشركة ، بعد حقل "النوخذة "و"الجليعة" ضمن مشروعها للحفر الاستكشافي البحري، الذي أطلقته العام الماضي.وبينت نتائج الاختبارات الأولية للحقل الجديد الواقع على مساحة 40 كيلو متر، إنتاجاً يتجاوز 29 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز، وأكثر من 5 آلاف برميل يومياً من المكثفات.