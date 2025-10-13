ترامب: الحرب في غزة انتهت والوثيقة التي وقعناها اليوم تاريخية

أكد الرئيس الأمريكي ، الاثنين، أن الحرب في مدينة غزة انتهت، فيما لفت الى أن الوثيقة التي وقعت اليوم في تاريخية.

وقال في كلمة له في قمة بشأن غزة، "الوثيقة التي وقعناها للتو تاريخية وحققنا معا ما قال الجميع إنه مستحيل وهو السلام في الشرق الأوسط".

وأضاف أن "الحرب في غزة انتهت والمساعدات بدأت في التدفق"، مشيرا الى أن "مرحلة إعادة بناء غزة قد تكون الأصعب".

واعرب ترامب عن شكره للدول العربية والإسلامية التي مكنتنا من تحقيق هذه الانفراجة"، مضيفا "أشكر بشكل خاص أمير وهو رجل استثنائي يحظى باحترام عظيم وأعرب عن تعازي لقطر بعد حادث السيارة المؤلم الذي أودى بحياة بعض الدبلوماسيين".

وانطلقت قبل قليل، قمة شرم الشيخ بحضور رؤساء والعالمية بينهم والرئيس الأمريكي .

ووقع الرئيس الأمريكي ترامب والمصري والتركي وأمير قطر ، وثيقة إنهاء الحرب بقطاع غزة في قمة السلام بشرم الشيخ المصرية.