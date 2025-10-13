في شرم الشيخ.. توقيع اتفاق إنهاء الحرب بقطاع غزة

وأكد عقب مراسم التوقيع على وثيقة إنهاء الحرب بقطاع ، أن ما تم إنجازه هو عمل رائع، موجها الشكر لكافة القادة المشاركين في القمة، كما أكد أنه كان يعلم بأهمية هذه الصفقة حتى قبل ترشحه للانتخابات الرئاسية.وجرت مراسم التوقيع على وثيقة اتفاق غزة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة التي تُعقد برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري ونظيره الأمريكي ، وبحضور قادة ومسؤولين من أكثر من 31 دولة ومنظمة دولية.ويعد هذا التوقيع تتويجا للجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادتها والولايات المتحدة لوقف الحرب في القطاع وفتح مسار جديد نحو السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.ومن المتوقع أن تحدد الوثيقة آليات تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان استدامة دخول المساعدات الإنسانية، وبدء جهود إعادة الإعمار الشاملة لقطاع غزة.