الجيش الإسرائيلي يوجه طلباً لحماس

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي ادرعي، في تغريدة على منصة "إكس"، إن على حماس "بذل الجهود المطلوبة لإعادة كافة المختطفين".واضاف، "وفق المعلومات التي نقلها الصليب الأحمر فقد تم تسليم تابوتيْن يعودان إلى مختطفين إسرائيليين، وهما الآن في طريقهما إلى قوة من جيش الدفاع والشاباك داخل قطاع حيث يوجد تابوتان إضافيان"، وفق قوله.يشار إلى أن حركة حماس سلمت في وقت سابق اليوم 20 محتجزا إسرائيليا كانوا معتقلين لديها إلى فرق الصليب الأحمر عبر ثلاثة مناطق في قطاع غزة، ويتوقع أن تعقب ذلك تسليم جثث بعض القتلى دون تحديد موعد نهائي لذلك.