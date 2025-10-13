Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أيسلندا تحرج فرنسا بتصفيات كأس العالم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

السيسي يهدي "قلادة النيل" لترامب.. ماذا تعرف عنها؟

دوليات

2025-10-13 | 13:18
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السيسي يهدي &quot;قلادة النيل&quot; لترامب.. ماذا تعرف عنها؟
356 شوهد

السومرية نيوز – دولي
قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إهداء نظيره الأميركي دونالد ترامب قلادة النيل، وهو أرفع وسام مصري، ليصبح بذلك خامس رئيس أميركي يتقلد هذا الوسام في تاريخ العلاقات بين القاهرة وواشنطن، في الوقت الذي ثارت تساؤلات بشأن أسباب القرار وأهمية تلك القلادة.

واعتبرت الرئاسة المصرية أن القرار يأتي "تقديرا لإسهامات ترامب البارزة في دعم جهود السلام، ونزع فتيل النزاعات، وآخرها دوره المحوري في وقف الحرب في غزة".
ووصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مدينة شرم الشيخ، للمشاركة في قمة السلام التي تستضيفها مصر بمشاركة عدد من قادة العالم؛ لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.
ماذا نعرف عن "قلادة النيل"؟
ووفق القانون المصري رقم 12 لسنة 1972" يجوز إهداء قلادة النيل لرؤساء الدول ولأولياء العهود ولنواب الرؤساء، كما يجوز منحها لمن يقدمون خدمات جليلة للوطن أو للإنسانية.
ووفق الموقع الرئاسي المصري، فقلادة النيل هي "أرفع الأوسمة المصرية وأعظمها شأنًا وقدرًا، ولها المقام الأول بينهم، ومن عظمة قدرها يتم تسليمها بمعرفة رئيس الجمهورية شخصيًا، ويعطون براءة موقعًا عليها من رئيس الجمهورية، ويؤدى التعظيم العسكري لأصحاب القلادة عند وفاتهم".
وتُصنع القلادة من الذهب الخالص أو الفضة المذهبة، وهي عبارة عن سلسلة تتعاقب فيها ثلاثة وحدات مربعة الشكل، كل وحدة منهم محلاة بالميناء وبرموز فرعونية، وتتصل الوحدات ببعضها من الأركان بسلسلتين متوازيتين، يتوسط كل سلسلة منهم زهرة لوتس صغيرة.
وتتكرر الوحدات الثلاث في القلادة، إذ "ترمز الأولى إلى حماية البلاد من الشرور، والثانية إلى الرخاء والسعادة التي يجلبها النيل، والثالثة إلى الخير والدوام"، وتتصل كل وحدة بالأخرى بزهرة دائرية محلاة بدائرة من الفصوص الحمراء وفي وسطها فص أزرق، ومعلقة بحلقات في وسط الوحدات المربعة، والوحدات مثبتة من أركانها في فرعي السلسلة.
وتتوسط القلادة حلية دائرية تمثل رمز النيل الموحد بين الشمال والجنوب، حيث يرمز البردي للشمال واللوتس للجنوب، في دلالة على وحدة مصر منذ آلاف السنين.
وتُعلق القلادة حول العنق في المراسم الرسمية، ليصبح ارتداؤها علامة على أعلى درجات التكريم التي يمكن أن تمنحها الدولة المصرية.
من حصل على "قلادة النيل"؟
منذ استحداثها في القرن الماضي، منحت القاهرة "قلادة النيل" لعدد من الزعماء والشخصيات العالمية البارزة، من بينهم الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا قبل أسابيع، ونيكوس أناستاسيادس رئيس قبرص السابق عام 2017، والرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا عام 2016، إلى جانب كل من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.
كما نالها عدد من الرموز العالمية في القرن الماضي، من بينهم الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا، والرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، والرؤساء الأميركيون رونالد ريغان، وجيمي كارتر، وجيرالد فورد، وريتشارد نيكسون، إضافة إلى الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، ومؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 1971.
أما في الداخل المصري، منحت القلادة لأسماء لامعة في ميادين السياسة والعلم والأدب، فمن بين الحاصلين عليها: الرؤساء جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك، والرئيس المؤقت عدلي منصور، والمشير محمد حسين طنطاوي.
وفي مجالات الفكر والإنجاز العلمي، نالها كل من الأديب العالمي نجيب محفوظ، والعالم أحمد زويل والدكتور محمد البرادعي بعد حصولهم على جائزة نوبل، إلى جانب جراح القلب العالمي السير مجدي يعقوب.
كيف تُمنح "قلادة النيل"؟
بدوره، قال الخبير في البروتوكول الدولي والمراسم وأمين رئاسة الجمهورية الأسبق طارق عبد العزيز، إن "الرئيس المصري هو من يحق له فقط منح أو إهداء قلادة النيل، إذ أن هذا الوسام يمثل أعلى درجات التكريم الرسمية في مصر".
وأوضح أن "هناك فرقًا جوهريًا بين المنح والإهداء؛ إذ يُستخدم مصطلح الإهداء عندما تُمنح القلادة لرؤساء الدول أو الشخصيات الأجنبية البارزة تقديرًا لدورهم أو إسهاماتهم، بينما يُقال منح عندما تُقدم لشخصيات مصرية داخل الدولة قدمت خدمات جليلة للوطن".
وأشار إلى أنه "في حالة الرئيس ترامب، فإن الأمر يُعد إهداءً من الرئيس السيسي تقديرًا لدوره في دعم جهود السلام ووقف الحرب في غزة، واعترافًا بدور الوساطة في هذا المسار".
وعن المراسم والإجراءات المصاحبة لتقليد القلادة، أوضح الخبير في البروتوكول الدولي أن "العملية تُجرى وفق بروتوكول يعكس رمزية الوسام ومكانته، حيث يقوم رئيس الجمهورية بنفسه بتقليد القلادة في عنق الضيف، ويتم تسليم المسؤولين معه براءة رسمية مدون فيها صيغة الإهداء واسم الممنوح وتوقيع الرئيس، باعتبارها وثيقة ذات طابع رسمي".
وأكد أن "قلادة النيل هي تقدير رسمي وأدبي كبير من مصر، وكل دولة تحتفظ بنظام أوسمتها الذي يعكس هويتها السياسية والتاريخية، وتظل هي القلادة الأرفع في تسلسل الأوسمة المصرية، تليها قلادة الجمهورية ثم وشاح النيل، وبالتالي فهذا التكريم يحمل قيمة رمزية تمثل تقدير الدولة المصرية لمن خدموا الإنسانية أو ساهموا في دعم مصالحها العليا".
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
من الأخير
Play
من الأخير
مصافحة ترامب تطوّق عاصفة الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٧٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-13
Play
مصافحة ترامب تطوّق عاصفة الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٧٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
Play
العراق في دقيقة 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-13
Play
نشرة ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-13
Live Talk
Play
Live Talk
عندما يتحدث الإبداع بلغة الموسيقى - Live Talk - الحلقة ١٣٧ | 2025
10:30 | 2025-10-13
Play
عندما يتحدث الإبداع بلغة الموسيقى - Live Talk - الحلقة ١٣٧ | 2025
10:30 | 2025-10-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-13
Play
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-13
عشرين
Play
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
Play
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
رحال
Play
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Play
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Biotic
Play
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Play
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
Play
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
الهوا الك
Play
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
Play
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
الأكثر مشاهدة
من الأخير
Play
من الأخير
مصافحة ترامب تطوّق عاصفة الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٧٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-13
Play
مصافحة ترامب تطوّق عاصفة الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٧٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
Play
العراق في دقيقة 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-13
Play
نشرة ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-13
Live Talk
Play
Live Talk
عندما يتحدث الإبداع بلغة الموسيقى - Live Talk - الحلقة ١٣٧ | 2025
10:30 | 2025-10-13
Play
عندما يتحدث الإبداع بلغة الموسيقى - Live Talk - الحلقة ١٣٧ | 2025
10:30 | 2025-10-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-13
Play
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-13
عشرين
Play
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
Play
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
رحال
Play
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Play
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Biotic
Play
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Play
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
Play
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
الهوا الك
Play
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
Play
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10

اخترنا لك
تقرير دولي يكشف عن تصاعد القلق والتوتر والغضب حول العالم
17:03 | 2025-10-13
بيان مصري في ختام قمة شرم الشيخ
16:00 | 2025-10-13
زيلينسكي يكشف عن لقاء مع ترامب: صواريخ على الطاولة
15:44 | 2025-10-13
ماكرون بشأن غزة: تحتاج إلى ألف شاحنة مساعدات يوميا
14:32 | 2025-10-13
ترامب لاردوغان: تحياتي لزوجتك الجميلة
14:05 | 2025-10-13
ترامب يطلق تعليقا يخص العراق: يمتلك الكثير من النفط
13:43 | 2025-10-13

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.