ترامب يطلق تعليقا يخص العراق: يمتلك الكثير من النفط

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الاثنين، أن يمتلك الكثير من النفط، وذلك خلال قمة بشأن غزة.

وقال في كلمة له، "لدينا ، بلدٌ يمتلك الكثير من النفط، لديهم كميات هائلة من النفط لدرجة أنهم لا يعرفون ماذا يفعلون به".

وأضاف "وهذا بحد ذاته مشكلة كبيرة، عندما تملك الكثير ولا تعرف كيف تتصرف به".



وانطلقت مساء اليوم الاثنين، قمة بحضور رؤساء والعالمية بينهم والرئيس الأمريكي .



ووقع الرئيس الأمريكي ترامب والمصري والتركي وأمير قطر ، وثيقة إنهاء الحرب بقطاع غزة في قمة السلام بشرم الشيخ المصرية.