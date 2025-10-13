ماكرون بشأن غزة: تحتاج إلى ألف شاحنة مساعدات يوميا

كشف ، الاثنين، أن غزة تحتاج إلى ألف شاحنة مساعدات يوميا.

وقال في كلمة له خلال مشاركته بقمة ، "سنعمل على نشر قوة أممية في قطاع غزة وسنساعد في تدريب قوات أمن فلسطينية لحفظ الأمن الداخلي".

وأضاف "هذا يوم تاريخي وأمامنا مراحل لا بد من التعامل معها"، مردفا "شخص واحد فقط كان بإمكانه وقف نتنياهو وهو ".

ولفت ماكرون الى أن "الخطة الأمريكية تنص على نشر قوة تتألف من 500 عنصر في غزة ولكن قد نحتاج إلى ألف"، مضيفا "قطاع غزة يحتاج إلى ألف شاحنة مساعدات يوميا لا مجرد 500".

ووقع الرئيس الأمريكي والمصري والتركي وأمير قطر ، اليوم الاثنين، وثيقة إنهاء الحرب بقطاع غزة في قمة السلام بشرم الشيخ المصرية.