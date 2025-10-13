زيلينسكي يكشف عن لقاء مع ترامب: صواريخ على الطاولة

وذكر في حديثه مع الصحفيين في أنه أطلع على "رؤية" حول عدد صواريخ توماهوك الأميركية التي تحتاج إليها أوكرانيا من أجل مجهودها الحربي ضد ، وأن الزعيمين سيناقشان مزيدا من التفاصيل حول هذه المسألة يوم الجمعة.وتحدث الزعيمان يومي السبت والأحد، ومن المقرر أن يصل وفد أوكراني رفيع المستوى، برئاسة رئيسة الوزراء ، إلى قبل اجتماع الجمعة لوضع الأساس للمحادثات بين رئيسي البلدين.ويضغط زيلينسكي على واشنطن لتزويد كييف بصواريخ توماهوك أمريكية الصنع، القادرة على ضرب ، والتي يقول الأوكرانيون إنها ستُستخدم فقط ضد أهداف عسكرية، وقالت موسكو إن مثل هذه الخطوة ستمثل تصعيدا خطيرا.وصرح ترامب بأنه يفكر في إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا، لكنه قال أيضا إنه قد يتحدث مع الرئيس الروسي بشأن ذلك.