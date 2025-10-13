تقرير دولي يكشف عن تصاعد القلق والتوتر والغضب حول العالم

وأوضح التقرير الذي حمل اسم "حالة العاطفية في العالم 2025"، الذي أعدّه معهد " " وشمل أشخاصا تبلغ أعمارهم 15 عاما فما فوق في 144 دولة ومنطقة، أن قرابة أربعة من كل عشرة بالغين قالوا إنهم شعروا بدرجات مرتفعة من القلق أو التوتر الشديد في اليوم السابق للاستطلاع.وبحسب نتائج عام 2024، أفاد 39% من البالغين حول العالم بأنهم شعروا بالقلق، فيما قال 37% إنهم عانوا من التوتر، مع تسجيل نسب أعلى في الدول التي تشهد نزاعات أو أزمات إنسانية.ورغم الانخفاض الطفيف في معدلات القلق عالميا خلال العام الماضي وعودتها إلى مستويات قريبة من ما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19، فإنها ما تزال تفوق معدلات عام 2014 بنحو خمس نقاط مئوية.وأشار التقرير إلى أن الشعور بالألم الجسدي ارتفع إلى 32%، بزيادة نقطتين مئويتين عن العام السابق، في حين استقرت نسب الحزن عند 26% والغضب عند 22% دون تغيّر يُذكر. ومع ذلك، تبقى جميع المؤشرات السلبية أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عقد من الزمن.وأظهر المسح أن النساء أكثر عرضة للشعور بالحزن والقلق والألم الجسدي مقارنة بالرجال، وهو اتجاه مستمر منذ سنوات.