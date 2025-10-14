منذ بداية العام.. 337 حادث اطلاق نار جماعي في امريكا

ورغم أن البلاد لم تصل بعد إلى الرقم القياسي المسجل عام 2022، الذي شهد 689 حادثة إطلاق نار جماعي، وهو الأعلى منذ بدء الأرشيف تتبّع هذه الحوادث في عام 2013، إلا أن وتيرة العنف لا تزال مرتفعة بشكل مقلق، فيما تشير بيانات الأرشيف إلى أن ظاهرة إطلاق النار الجماعي باتت تعد "ظاهرة أمريكية بامتياز".وأظهرت دراسة أعدّتها جامعة "كولورادو "، شملت عشرة آلاف شخص بالغ، أن واحدا من كل خمسة عشر أمريكيا شهد حادث إطلاق نار جماعي بشكل مباشر.وكشفت الدراسة أن 2% من الناجين تعرضوا لإصابات مباشرة، سواء بشظايا أو أثناء محاولتهم الفرار، بينما أكد أكثر من 75% من غير المصابين أنهم يعانون من اضطرابات نفسية مرتبطة بتجربة الحادث، كما أشار أكثر من نصف المشاركين إلى أنهم شهدوا مثل هذه الحوادث خلال السنوات العشر الأخيرة.