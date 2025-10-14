رواية جديدة عن سبب الغاء حضور نتنياهو الى قمة شرم الشيخ باللحظات الاخيرة

وعندما كان في تل ابيب قبل ان يتوجه الى أعلنت الرئاسة الإسرائيلية ان نتنياهو سيشارك في القمة، الامر الذي تسبب بارباك كبير في البلدان المشاركة بالقمة ولاسيما وتركيا، حيث يعرف ان لهذين البلدين موقفا اشدة معارضة لنتنياهو مقارنة بباقي البلدان.وكشفت تقارير عن سيناريو يتمثل بضغوط عراقية تركية على مصر وامريكا، بعدم السماح بمجيء نتنياهو، وتهديد من هذين البلدين فضلا عن بلدان أخرى بالانسحاب من القمة في حال حضور نتنياهو.وفي سياق اخر، تحدثت تقارير ومصادر رسمية ان نتنياهو الغى حضوره الى القمة بسبب قرب حلول الأعياد اليهودية.لكن جديدة خرجت تحدثت عن تحذير من وزير الإسرائيلي إيتمار له، أن ذهابه إلى هناك سيسرع انهيار الائتلاف الحكومي خاصة مع أي تصرف أو رد فعل قد يضعه في موقف صعب وغير لائق، من حيث مراسم الاستقبال أو تعامل سلبي تجاهه من الرؤساء الحاضرين.وبحسبما نقلت عن مصادر، فإنه "من بين المخاوف التي سيطرت على نتنياهو وتراجع عن الزيارة بسببها، حضور الذي تمت دعوته رسميًّا من جانب الجهة المنظمة "مصر" على أنه رئيس وفي حال حضور الإسرائيلي، سيعتبر ذلك اعترافًا غير مباشر بدولة فلسطين؛ خاصة بعد تغير الموقف عقب اعترافات مؤخرًا بها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر الماضي".