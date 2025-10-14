وصف باخطر القادة.. من هو "أبو البراء"؟

ويُصنَّف من القيادات المؤسِّسة للذراع العسكري لحركة حماس في ، ويعتبر من أبرز الشخصيات المرتبطة بـ"كتائب القسام".وبعد الإفراج عنه، وجّه عيسى تحيةً إلى سكان قطاع ، وعبّر عن تقديره لقادتها وعناصر المقاومة، مؤكّدًا أن غزة "ستبقى وتنهض لتحي الركام"، واصفًا صمود سكانها بأنه "دروس عزة" للأمة.ووُلد في 21 ايار 1968 في بلدة عناتا شمال شرق القدس.ودرس وأصوله في كلية بجامعة .وقبل اعتقاله، عمل في المجال الإعلامي، وتولّى صحيفة "صوت الحق والحرية" في القدس.وانضم إلى حركة حماس في مراحلها الأولى، وكان من أوائل المنضوين في "كتائب القسام" في القدس.وأسّس خلية عسكرية عُرفت باسم "الوحدة الخاصة 101"، ركّزت على تنفيذ عمليات أسر جنود إسرائيليين بهدف التبادل.وفي كانون الاول 1992، قاد عملية خطف الجندي الإسرائيلي نسيم توليدانو، للمطالبة بالإفراج عن .وبعد مقتل الجندي ورفض الصفقة، دخل عيسى في حالة مطاردة استمرت عدة أشهر، حتى اعتُقل في حزيران 1993.وحُكم عليه بثلاثة أحكام بالسجن المؤبد، إضافة إلى عقوبات سجن إضافية، ليُعتبر من أصحاب أطول الأحكام في تاريخ السجون الإسرائيلية.وعلى الرغم من تضمينه في مفاوضات سابقة، لم تُفرج عنه إسرائيل في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، وظلت تستثنيه في جولات التفاوض اللاحقة، مشيرة إلى خطورته الأمنية.وبعد أكثر من ثلاثين عامًا في الاعتقال، تم الإفراج عنه في إطار صفقة "طوفان الأحرار 3".