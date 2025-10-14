لماذا حضر رئيس "فيفا" لقمة السلام في شرم الشيخ؟

وذلك في ظل شعار الدائم: "لا سياسة في كرة القدم"وعقدت القمة أمس الاثنين برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي ، وشهدت توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة، بعد عامين من الصراع، بحضور أكثر من 20 زعيما عالميا إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة .إلا أن الظهور اللافت لإنفانتينو وهو يصافح وسط ترحيب حار، كان المشهد الذي سرق الأضواء وأثار علامات استفهام في العالم الرياضي.حيث ان وجود رئيس الفيفا في القمة لم يكن مصادفة، إذ سبق لإنفانتينو أن شارك في توقيع الاتفاقات الإبراهيمية عام 2020 بدعوة من ترامب، ما يعكس علاقة صداقة قوية تربط بين الرجلين منذ فترة رئاسة الأخير للولايات المتحدة.وبين ان حضور إنفانتينو قمة يأتي في سياق العلاقة الشخصية والسياسية القديمة بينه وبين ترامب، وليس بصفته ممثلا رسميا للفيفا في حدث سياسي.ورجحت مصادر أن مشاركة إنفانتينو قد تكون أيضا "تعبيرا عن امتنان متبادل"، بعدما دعم رئيس الفيفا ترامب مؤخرا في ترشحه للحصول على نوبل للسلام لعام 2025، إذ كتب عبر حسابه على "إنستغرام": " يستحق جائزة نوبل للسلام عن مواقفه الحاسمة."ورغم هذا الدعم، فإن الجائزة ذهبت إلى ماريا ماتشادو، زعيمة المعارضة في فنزويلا.وشهدت العلاقات بين إنفانتينو والإدارة الأمريكية تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع استعداد لاستضافة 2026 إلى جانب كندا والمكسيك.كما لعب ترامب دورا بارزا في دعم تنظيم 2025، الذي استضافته بنظامه الجديد بمشاركة 32 فريقا، حيث توج الإنجليزي باللقب وسلم ترامب بنفسه الكأس للفريق الفائز.وتأتي هذه الواقعة لتعيد الجدل الدائم حول حدود الفصل بين كرة القدم والسياسة، خصوصا في ظل حضور إنفانتينو المتكرر لمناسبات تحمل طابعا سياسيا.وفي الوقت نفسه، يرى مراقبون أن رئيس الفيفا يسعى من خلال تلك التحركات إلى تعزيز مكانة اللعبة كجسر للتواصل والسلام بين الشعوب، حتى في المحافل التي تبدو بعيدة عن المستطيل الأخضر.