الكشف عن كلفة ومدة اعمار غزة

ونقلت وكالة رويترز، عن المسؤول الأممي، جاكو سيليرز، أن "الإطار الزمني لإعادة إعمار غزة ربما في حدود عقد أو عقود، وربّما أكثر".وبخصوص الاستجابة للاستعداد إلى البدء بإعادة الإعمار، قال سيليرز، إن "دولاً، من بينها ودول عربية وأوروبية، أعطت إشارات واعدة على استعدادها للمساهمة في تكلفة إعادة إعمار غزة البالغة 70 مليار دولار".وأضاف سيليرز لصحفيين خلال مؤتمر صحفي في جنيف "لدينا بالفعل مؤشرات جيدة جداً"، لكنه لم يدل بتفاصيلوذكر أن "التقديرات تشير إلى أن الحرب بين وحركة حماس خلًفت ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض في القطاع".وكانت في الحكومة الفلسطينية التابعة للسلطة الوطنية بقيادة ، أعلنت أمس الاثنين، بدء أعمال أولى المراحل التمهيدية ضمن خطة إعادة إعمار قطاع غزة.وقدّرت الوزارة كميات الركام في القطاع بنحو 60 مليون طن، ووضعت أولويات واضحة لعمليات الإزالة والتدوير، تبدأ بفتح الطرق الرئيسة وتسهيل حركة المواطنين وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية ومراكز الإيواء.وذكرت الوزارة، في بيان عبر حسابها في " "، أنه "ضمن اتفاقية شراكة باشرت الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين وبرنامج الإنمائي "UNDP" أعمال إزالة الركام وفتح الشوارع الحيوية في قطاع غزة".وأفاد بيان الوزارة بأن آليات الهيئة كثفت عملها في مدينة غزة لإزالة الركام وفتح المحاور الرئيسة، ضمن خطة طارئة تهدف إلى تسهيل حركة المواطنين وتعزيز الوصول إلى والإغاثية، تمهيدًا لعودة النازحين إلى مناطقهم.