تفاصيل وثيقة "اتفاق غزة" للسلام.. هذا ما تضمنته
الكشف عن كلفة ومدة اعمار غزة
دوليات
2025-10-14 | 06:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
462 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
قدّر مسؤول في برنامج
الأمم المتحدة
الإنمائي، اليوم الثلاثاء، تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بنحو 70 مليار دولار، مشيراً إلى "مؤشرات جيدة جداً" بخصوص تمويل تلك التكلفة.
ونقلت وكالة رويترز، عن المسؤول الأممي، جاكو سيليرز، أن "الإطار الزمني لإعادة إعمار غزة ربما في حدود عقد أو عقود، وربّما أكثر".
وبخصوص الاستجابة للاستعداد إلى البدء بإعادة الإعمار، قال سيليرز، إن "دولاً، من بينها
الولايات المتحدة
ودول عربية وأوروبية، أعطت إشارات واعدة على استعدادها للمساهمة في تكلفة إعادة إعمار غزة البالغة 70 مليار دولار".
وأضاف سيليرز لصحفيين خلال مؤتمر صحفي في جنيف "لدينا بالفعل مؤشرات جيدة جداً"، لكنه لم يدل بتفاصيل
وذكر أن "التقديرات تشير إلى أن الحرب بين
إسرائيل
وحركة حماس خلًفت ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض في القطاع".
وكانت
وزارة الأشغال العامة والإسكان
في الحكومة الفلسطينية التابعة للسلطة الوطنية بقيادة
محمود عباس
، أعلنت أمس الاثنين، بدء أعمال أولى المراحل التمهيدية ضمن خطة إعادة إعمار قطاع غزة.
وقدّرت الوزارة كميات الركام في القطاع بنحو 60 مليون طن، ووضعت أولويات واضحة لعمليات الإزالة والتدوير، تبدأ بفتح الطرق الرئيسة وتسهيل حركة المواطنين وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية ومراكز الإيواء.
وذكرت الوزارة، في بيان عبر حسابها في "
فيسبوك
"، أنه "ضمن اتفاقية شراكة باشرت الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين وبرنامج
الأمم المتحدة
الإنمائي "UNDP" أعمال إزالة الركام وفتح الشوارع الحيوية في قطاع غزة".
وأفاد بيان الوزارة بأن آليات الهيئة كثفت عملها في مدينة غزة لإزالة الركام وفتح المحاور الرئيسة، ضمن خطة طارئة تهدف إلى تسهيل حركة المواطنين وتعزيز الوصول إلى
الخدمات الإنسانية
والإغاثية، تمهيدًا لعودة النازحين إلى مناطقهم.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
كلفة
غزة
وزارة الأشغال العامة والإسكان
وزارة الأشغال العامة
الخدمات الإنسانية
الولايات المتحدة
الأمم المتحدة
السومرية نيوز
وزارة الأشغال
وكالة رويتر
