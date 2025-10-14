لعام 2025.. النقد الدولي يرفع توقعات النمو العالمي ويحذر من "آفاق قاتمة"

ولكن في أحدث تقاريره "آفاق الاقتصاد العالمي"، حذر الصندوق من "آفاق قاتمة" للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن التدابير التجارية الحمائية بدأت تترك أثرها، بينما يمكن أن يتسبب ارتفاع كل من التضخم الأساسي البطالة أيضا في جعل الوضع قاتما.وبحسب الصندوق، فمن المتوقع أن يظل معدل التضخم العالمي مرتفعًا عند 4.2 بالمئة هذا العام، و3.7 بالمئة في عام 2026، مدعومًا بارتفاع التضخم في العديد من الدول، بما في ذلك .وأضاف أن عوامل أخرى، بما في ذلك طفرة والسياسات المالية في أوروبا والصين، ساهمت أيضًا في دعم الاقتصاد العالمي.لكنه حذّر من أن "صدمة الرسوم قد بدأت، وهي تُضعف آفاق النمو الهشة أصلًا".منذ عودته إلى منصبه، فرض رسومًا جمركية شاملة على كبار الشركاء التجاريين، بما في ذلك والاتحاد الأوروبي، في محاولة لإعادة تشكيل العلاقات التجارية الأمريكية وتعزيز التصنيع المحلي.رفع توقعاته للنمو الاقتصادي للولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 0.1 بالمئة هذا العام والعام المقبل، ليصل إلى 2 بالمئة في عام 2025، و2.1 بالمئة في عام 2026.ومع ذلك، لا يزال هذا يمثل تباطؤا ملحوظا مقارنةً بعام 2024، حين بلغ النمو في الولايات المتحدة 2.8 بالمئة.ورغم التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، لا يزال الصندوق يتوقع تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى 4.8 بالمئة هذا العام، من 5 بالمئة في عام 2024، قبل أن يتراجع بشكل حاد إلى 4.2 بالمئة في عام 2026، متماشيا مع التقديرات السابقة.في ، رفع توقعاته لنمو الهند لعام 2025 من 6.4 بالمئة إلى 6.6 بالمئة في آخر تحديث للتوقعات في يوليو، ورفع توقعاته للنمو في إلى 1.1 بالمئة، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية.