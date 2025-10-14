لعام 2025.. النقد الدولي يرفع توقعات النمو العالمي ويحذر من "آفاق قاتمة"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
03:00 PM
الى
04:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن تنفيذ ضربة على سفينة تتاجر بالمخدرات
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543895-638960486362446420.jpg
لعام 2025.. النقد الدولي يرفع توقعات النمو العالمي ويحذر من "آفاق قاتمة"
دوليات
2025-10-14 | 10:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
186 شوهد
رفع
صندوق النقد الدولي
من توقعاته خلال مراجعته للنمو العالمي لعام 2025 من 3 بالمئة إلى 3.2 بالمئة وأبقى على توقعاته لعام 2026 ثابتة عند 3.1 بالمئة.
ولكن في أحدث تقاريره "آفاق الاقتصاد العالمي"، حذر الصندوق من "آفاق قاتمة" للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن التدابير التجارية الحمائية بدأت تترك أثرها، بينما يمكن أن يتسبب ارتفاع كل من التضخم الأساسي البطالة أيضا في جعل الوضع قاتما.
وبحسب الصندوق، فمن المتوقع أن يظل معدل التضخم العالمي مرتفعًا عند 4.2 بالمئة هذا العام، و3.7 بالمئة في عام 2026، مدعومًا بارتفاع التضخم في العديد من الدول، بما في ذلك
الولايات المتحدة
.
وأضاف أن عوامل أخرى، بما في ذلك طفرة
الذكاء الاصطناعي
والسياسات المالية في أوروبا والصين، ساهمت أيضًا في دعم الاقتصاد العالمي.
لكنه حذّر من أن "صدمة الرسوم
الجمركية
قد بدأت، وهي تُضعف آفاق النمو الهشة أصلًا".
منذ عودته إلى منصبه، فرض
ترامب
رسومًا جمركية شاملة على كبار الشركاء التجاريين، بما في ذلك
الصين
والاتحاد الأوروبي، في محاولة لإعادة تشكيل العلاقات التجارية الأمريكية وتعزيز التصنيع المحلي.
رفع
صندوق النقد الدولي
توقعاته للنمو الاقتصادي للولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 0.1 بالمئة هذا العام والعام المقبل، ليصل إلى 2 بالمئة في عام 2025، و2.1 بالمئة في عام 2026.
ومع ذلك، لا يزال هذا يمثل تباطؤا ملحوظا مقارنةً بعام 2024، حين بلغ النمو في الولايات المتحدة 2.8 بالمئة.
ورغم التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، لا يزال الصندوق يتوقع تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى 4.8 بالمئة هذا العام، من 5 بالمئة في عام 2024، قبل أن يتراجع بشكل حاد إلى 4.2 بالمئة في عام 2026، متماشيا مع التقديرات السابقة.
في
آسيا
، رفع
صندوق
النقد الدولي
توقعاته لنمو الهند لعام 2025 من 6.4 بالمئة إلى 6.6 بالمئة في آخر تحديث للتوقعات في يوليو، ورفع توقعاته للنمو في
اليابان
إلى 1.1 بالمئة، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
خلال 2025.. رفع توقعات النمو العالمي وتحذيرات من مخاطر
13:13 | 2025-07-29
الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لإمدادات النفط في 2025
07:19 | 2025-08-13
السامرائي للسفير الروسي: المرحلة المقبلة تتطلب توسيع آفاق التعاون الدولي
06:53 | 2025-09-21
"تأجيل الحرب الاقتصادية" يرفع أسعار النفط عالميًا
01:27 | 2025-08-12
صندوق
النقد
صندوق النقد الدولي
الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة
الذكاء الاصطناعي
النقد الدولي
صندوق النقد
الجمركية
اليابان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مفاجأة مدوية بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
رياضة
48.18%
18:25 | 2025-10-12
مفاجأة مدوية بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
18:25 | 2025-10-12
الكشف عن أسباب رفض نتنياهو حضور قمة السلام في شرم الشيخ
دوليات
19.86%
07:56 | 2025-10-13
الكشف عن أسباب رفض نتنياهو حضور قمة السلام في شرم الشيخ
07:56 | 2025-10-13
كاساس: بعض لاعبي المنتخب تواصلوا معي لاخذ النصائح قبل مباراة السعودية
رياضة
16.69%
12:00 | 2025-10-13
كاساس: بعض لاعبي المنتخب تواصلوا معي لاخذ النصائح قبل مباراة السعودية
12:00 | 2025-10-13
حملة كبرى ودعاوى ضد فئة من العراقيين
محليات
15.26%
10:21 | 2025-10-13
حملة كبرى ودعاوى ضد فئة من العراقيين
10:21 | 2025-10-13
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-14
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-14
من الأخير
مصافحة ترامب تطوّق عاصفة الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٧٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-13
من الأخير
مصافحة ترامب تطوّق عاصفة الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٧٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-13
Live Talk
عندما يتحدث الإبداع بلغة الموسيقى - Live Talk - الحلقة ١٣٧ | 2025
10:30 | 2025-10-13
Live Talk
عندما يتحدث الإبداع بلغة الموسيقى - Live Talk - الحلقة ١٣٧ | 2025
10:30 | 2025-10-13
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-14
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-14
من الأخير
مصافحة ترامب تطوّق عاصفة الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٧٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-13
من الأخير
مصافحة ترامب تطوّق عاصفة الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٧٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-13
Live Talk
عندما يتحدث الإبداع بلغة الموسيقى - Live Talk - الحلقة ١٣٧ | 2025
10:30 | 2025-10-13
Live Talk
عندما يتحدث الإبداع بلغة الموسيقى - Live Talk - الحلقة ١٣٧ | 2025
10:30 | 2025-10-13
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
اخترنا لك
ترامب يعلن تنفيذ ضربة على سفينة تتاجر بالمخدرات
13:53 | 2025-10-14
إيطاليا.. تظاهرة حاشدة رفضا لمباراة مع "إسرائيل"
13:31 | 2025-10-14
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
13:06 | 2025-10-14
"مرضية" و"مرتضى".. دمى مضادة للتوتر تورط منتجيها في إيران
12:39 | 2025-10-14
الزيارة الأولى منذ توليه منصبه.. الشرع غداً في موسكو
12:33 | 2025-10-14
بروكسل.. تفريق عشرات آلاف المحتجين بالغاز المسيل للدموع
11:16 | 2025-10-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.