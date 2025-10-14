بروكسل.. تفريق عشرات آلاف المحتجين بالغاز المسيل للدموع

ووفقاً لـ"وكالة " اندلعت اشتباكات محدودة بين الشرطة والمتظاهرين، الذين كان يقوم بعضهم بالعزف على الطبول والأبواق، كما أضرموا القنابل الدخانية، ورددوا شعارات مناهضة لخفض الميزانية وبرامج .وأصابت المظاهرة حركة المرور بوسط العاصمة البلجيكية والطرق الرئيسية بالشلل.وقد نظمت أكبر ثلاث نقابات عمالية في المظاهرة والإضرابات في أنحاء البلاد احتجاجاً على المقترحات الخاصة بخفض المعاشات وأنظمة الرعاية الصحية المقترحة من جانب دي ويفر، الذي تعهد بخفض الإنفاق لمحاولة التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.ويقدر المنظمون أن أكثر من 150 ألف شخص انضموا للمظاهرة، في حين قدرت الشرطة العدد بـ 80 ألف شخص.