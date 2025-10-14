Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن تنفيذ ضربة على سفينة تتاجر بالمخدرات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"مرضية" و"مرتضى".. دمى مضادة للتوتر تورط منتجيها في إيران

دوليات

2025-10-14 | 12:39
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;مرضية&quot; و&quot;مرتضى&quot;.. دمى مضادة للتوتر تورط منتجيها في إيران
115 شوهد

"مرضية" و"مرتضى" هما اسمان لدميتين من الدمى الطرية البلاستيكية، تُوصفان بأنهما "مضادتان للتوتر".

أصبحت الدميتان رائجتين في السوق الإيرانية، حيث تُباعان في المتاجر الإلكترونية. لكنّ هاتين الدميتين تحولتا إلى مشكلة جديدة للمصنّعين والبائعين لهما، وتهديد مستجدّ للحكومة في إيران.
أعلنت نيابة العاصمة الإيرانية طهران، الاثنين، أنها أصدرت أوامر إلى السلطة القضائية بـ"تحديد العناصر الكامنة وراء إنتاج وتوزيع والترويج للدُّمى المسيئة والمُهينة للمقدسات، وتقديمهم إلى القضاء".
وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن سبب وصف هذه الدمى بأنها "مسيئة"، في إطلاق اسمين دينيين عليهما، وهو ما أثار غضب مجموعة من المستخدمين الأصوليين في شبكات التواصل الاجتماعي.
واعتبر هؤلاء المستخدمين أن إطلاق أسماء الرموز الدينية على دمى تُضغط وتُعجن بالأيدي وتُستخدم لتفريغ التوتر، هو "كسرٌ للمعايير" و"إهانة للمقدسات الشيعية"، وطالبوا بالتعامل بحزم مع المنتجين والموزعين.
أما وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري فوصفت ذلك بأنه "كسرٌ لقدسية الأسماء المباركة"، وتساءلت: "لماذا لم يُستخدم أسماء عصرية بدلا من ذلك؟".
وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أُطلقت عريضة إلكترونية لجمع التواقيع ضد هذه الدمى، وطالب موقعو العريضة، النيابة العامة ووزير الثقافة والإرشاد ورئيس شرطة الإنترنت (فتا) بـ"سحب هذه الدمى فورا من الأسواق ووقف إنتاجها، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفعل، ومنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا".
وتُثير هذه الطريقة في التعاطي مع الأمر تساؤلا: لماذا يمكن حتى لدُمية بسيطة أن تتحول إلى أزمة ثقافية في المجتمع الإيراني؟.
يرى بعض علماء النفس، مثل البريطاني دونالد وينيكوت، أن علاقة الطفل بالدمية تشكّل امتدادا للعلاقة العاطفية بالأم، ويمكن أن تساعده في إدارة القلق والخوف والحاجة إلى الأمان والسكينة.
تقول "إلهام"، معالجة نفسية تقيم في طهران، لقناة "إيران إنترناشونال" الناطقة بالفارسية ومقرها لندن، إنها لاحظت في السنوات الأخيرة زيادة في مستويات التوتر والقلق والشعور بالوحدة بين مراجعيها، وتعتقد أن دمى مثل "مرتضى" و"مرضية"، إذا صُمّمت وقُدّمت بشكل صحيح، يمكن أن تساعد في تخفيف القلق اليومي وتعزيز الشعور بالمؤانسة.
وأضافت: "يمكن للدمية في بعض الحالات أن تكون وسيطا بين الفرد ومشاعره. فعندما يتمكّن الأشخاص من لمس هذه الدمى أو حتى الاحتفاظ بها إلى جانبهم، فإنهم يفتحون منفذا لتفريغ جزء من طاقتهم الانفعالية السلبية".
لطالما تعاملت السلطات الإيرانية مع الدُّمى بما يتجاوز كونها مجرد ألعاب. فدخول دُمى "باربي" إلى إيران في العقد الأول من القرن الحالي قوبل برد فعل عنيف من السلطات التي اعتبرتها تهديدا للهوية الإسلامية وأداة لنشر الانحلال الأخلاقي.
وفي عام 2011، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن شرطة الإشراف على الأماكن العامة أصدرت أوامر بجمع دُمى باربي من المتاجر ومنعت بيعها.
وسعت السلطات الإيرانية آنذاك إلى إطلاق بديل ثقافي هو مشروع "سارا ودارا". وقالت "بريسا"، شابة في الثالثة والعشرين من مشهد، لقناة "إيران إنترناشونال": "عندما كنت طفلة، كنت أعشق باربي. وكثير من صديقاتي وزميلاتي شعرن بالشيء نفسه. كنا نحلم بأن نكون مثل باربي في عالم صغير جميل وحر، نلعب فيه بإبداع. كانت باربي بالنسبة لنا أكثر من مجرد دمية، كانت رمزا لعالم من الحرية".
ترى "إلهام" أن الدمى، بقدر ما تساعد الأطفال على النمو، يمكنها أيضا أن تعكس الحالة النفسية الجمعية لدى الكبار، وأن التعامل الغاضب مع جمادٍ بسيط قد يكون انعكاسا لمخاوف داخلية.
ومن هذا المنظور، قد تكون ردة فعل الحكومة العنيفة تجاه "مرتضى ومرضية" نابعة من خوفٍ أعمق من فقدان السيطرة على المجتمع في قضايا مثل الحجاب وتغيّر أنماط الحياة في شرائح مختلفة من الإيرانيين.
في المقابل، يرى منتقدو هذا النهج أن على الحكومة، بدلا من القمع والتجريم، أن تفتح المجال للحوار والتثقيف، وأن تعترف بقدرة المجتمع على الإبداع والتعبير الحر.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-14
Play
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-14
من الأخير
Play
من الأخير
مصافحة ترامب تطوّق عاصفة الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٧٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-13
Play
مصافحة ترامب تطوّق عاصفة الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٧٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
Play
العراق في دقيقة 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-13
Play
نشرة ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-13
Live Talk
Play
Live Talk
عندما يتحدث الإبداع بلغة الموسيقى - Live Talk - الحلقة ١٣٧ | 2025
10:30 | 2025-10-13
Play
عندما يتحدث الإبداع بلغة الموسيقى - Live Talk - الحلقة ١٣٧ | 2025
10:30 | 2025-10-13
عشرين
Play
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
Play
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
رحال
Play
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Play
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Biotic
Play
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Play
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
Play
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
الهوا الك
Play
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
Play
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-14
Play
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-14
من الأخير
Play
من الأخير
مصافحة ترامب تطوّق عاصفة الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٧٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-13
Play
مصافحة ترامب تطوّق عاصفة الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٧٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
Play
العراق في دقيقة 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-13
Play
نشرة ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-13
Live Talk
Play
Live Talk
عندما يتحدث الإبداع بلغة الموسيقى - Live Talk - الحلقة ١٣٧ | 2025
10:30 | 2025-10-13
Play
عندما يتحدث الإبداع بلغة الموسيقى - Live Talk - الحلقة ١٣٧ | 2025
10:30 | 2025-10-13
عشرين
Play
عشرين
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
Play
من يحكم الصراع الانتخابي إرادة الشعب أم إرادة المال؟ - عشرين م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
16:50 | 2025-10-11
رحال
Play
رحال
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Play
زراعة التبغ ومعجزة الجاذبية الفريدة في قلب قضاء سنجار - رحال م٦ - الحلقة ١٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-11
Biotic
Play
Biotic
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
Play
الكبد الدهني، السكري، نقص الحديد - م٤ Biotic - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-10
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
Play
الصدر يعود... لا للعملية السياسية بل عليها - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-10
الهوا الك
Play
الهوا الك
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10
Play
نقص الخدمات والمناشدات ركيزة الهوا الك - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-10

اخترنا لك
ترامب يعلن تنفيذ ضربة على سفينة تتاجر بالمخدرات
13:53 | 2025-10-14
إيطاليا.. تظاهرة حاشدة رفضا لمباراة مع "إسرائيل"
13:31 | 2025-10-14
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
13:06 | 2025-10-14
الزيارة الأولى منذ توليه منصبه.. الشرع غداً في موسكو
12:33 | 2025-10-14
بروكسل.. تفريق عشرات آلاف المحتجين بالغاز المسيل للدموع
11:16 | 2025-10-14
إيران تصدر حكماً بالسجن على فرنسيين أدينوا بالتجسس
10:59 | 2025-10-14

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.